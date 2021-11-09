Furkan Korkmaz'ın 19 sayısı yetmedi, Philadelphia 76ers New York Knicks'e kaybetti

AA 9 Kasım 2021 Salı 10:38 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 10:38

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Knicks, Doğu Konferansı'nın zirvesindeki 76ers'ı deplasmanda yenerek rakibinin 6 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Knicks'te Julius Randle 31 sayı, 12 ribaunt, R.J. Barrett da 15 sayı, 10 ribauntla "double double"a imza attı.

Karşılaşmada 19 sayı, 3 ribaunt, 2 asist üreten Furkan, all-star pivotu Joel Embiid'den yoksun sahaya çıkan 76ers'ın en skoreri oldu. Andre Drummond 14 sayı, 25 ribaunt ve Tyrese Maxey 16 sayı, 9 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.

WARRİORS, CURRY'NİN 50 SAYISIYLA KAZANDI

Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Golden State Warriors, Atlanta Hawks'u 127-113 yenerek arka arkaya 5. karşılaşmasını kazandı.

Ev sahibi Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry 50 sayı, 10 asist, 7 ribaunt, 3 top çalmayla takımını sürükledi. 33 yaşındaki Curry, bir NBA maçında 50 sayı ve 10 asist üreten en yaşlı oyuncu olarak kayıtlara geçti. Rekorun önceki sahibi, 1968'de 31 yaşındayken 53 sayı, 32 ribaunt ve 14 asistlik performans sergileyen Wilt Chamberlain'di.

Peş peşe 4. mağlubiyetini yaşayan Hawks'ta Trae Young 28 sayı, 9 asist ve John Collins 19 sayı, 6 ribauntla oynadı.

BULLS, NETS'İ MAĞLUP ETTİ



Doğu Konferansı'nın iddialı takımları arasındaki mücadelede Chicago Bulls, ağırladığı Brooklyn Nets'i 118-95 yendi.

Bulls'ta 28 sayı kaydeden DeMar DeRozan ve 24 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üreten Zach LaVine, galibiyetin mimarları oldular.

Karşılaşmada 38 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Kevin Durant, Nets'i ayakta tutmaya çalıştı. Yedek oyuncu LaMarcus Aldridge de 19 sayı, 7 ribaunt üretti.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-New York Knicks: 96-103

Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 125-118 (uzatmada)

Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 118-95

Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 108-92

Denver Nuggets-Miami Heat: 113-96

Golden State Warriors-Atlanta Hawks: 127-113

Sacramento Kings-Phoenix Suns: 104-109

Los Angeles Lakers-Charlotte Hornets: 126-123 (uzatmada)