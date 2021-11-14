Furkan Korkmaz'ın 8 sayısı Philadelphia'yı kurtaramadı

14 Kasım 2021 Pazar 10:51 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 10:51

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Doğu Konferansı ekiplerini karşı karşıya getiren maçta Indiana Pacers, ağırladığı Philadelphia 76ers'ı 118-113'lük skorla geçti.

14 maçında 6. kez kazanan Pacers cephesinde oyuna sonradan giren Justin Holiday 27 sayı, Myles Turner 20 sayı ve 6 blokla takımının skor yükünü üstlendi. Domantas Sabonis 18 sayı ve 12 ribauntla "double-double", Malcolm Brogdon ise 13 sayı, 10'ar ribaunt ve asistle "triple-double" yaptı.

Bu sezon 6. kez kaybeden 8 galibiyetli Sixers'ta Tobias Harris 32 sayı ve 11 ribaunt, Tyrese Maxey 24, Danny Green 14 sayı, Andre Drummond 11 sayı ve 16 ribaunt, 17 dakika 42 saniye süre alan milli oyuncu Furkan Korkmaz ise 8 sayı, 3 ribaunt ve 2 top çalmayla maçı tamamladı.