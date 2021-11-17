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Spor

Furkan Korkmaz'ın Philadelphia'sı Utah Jazz'dan 35 sayı fark yedi

Furkan Korkmaz da 6 sayı, 5 ribaunt, 3 asistle oynadığı maçta, milli basketbolcunun takımı Philadelphia 76ers, Utah Jazz'a 120-85 yenildi.

17 Kasım 2021 Çarşamba 10:06 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 10:06
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz, Joel Embiid sakatlanmadan önce Doğu Konferansı'nın zirvesinde kadar yükselen Philadelphia 76ers'ı 120-85 mağlup etti.

Ev sahibi Jazz'ı galibiyete, 27 sayı, 6 ribaunt üreten Bojan Bogdanovic, 15 sayı, 17 ribaunt, 4 blokla "double double" yapan Rudy Gobert ve kenardan 20 sayı, 7 ribauntluk katkı sunan Jordan Clarkson taşıdı.

Peş peşe 5. yenilgisini yaşayan 76ers'ta Shake Milton 18, Tyrese Maxey 16 sayı kaydetti. Furkan Korkmaz da 6 sayı, 5 ribaunt, 3 asistle maçı tamamladı.

Günün diğer müsabakasında ise Los Angeles Clippers, ağırladığı San Antonio Spurs'ü, Paul George'un 34 sayı, 9 ribauntluk performansı sayesinde 106-92 yendi.

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