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Spor

Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers kazandı

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, Detroit Pistons'ı 123-111 mağlup etti.

9 Ocak 2023 Pazartesi 11:46 - Güncelleme:
Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers kazandı
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers'ın, konuk olduğu Detroit Pistons'ı 123-111'lik skorla geçtiği mücadelede 6 dakika 34 saniye sahada kalan milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise skora 2 sayıyla katkıda bulundu.

SONUÇLAR

NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 111-123

Toronto Raptors-Portland Trail Blazers: 117-105

Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 116-111

Memphis Grizzlies-Utah Jazz: 123-118

Miami Heat-Brooklyn Nets: 101-102

Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 96-104

Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 120-109

Phoenix Suns-Cleveland Cavaliers: 98-112

Los Angeles Clippers-Atlanta Hawks: 108-112

  • Philadelphia 76ers
  • Detroit Pistons

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