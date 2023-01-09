Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers'ın, konuk olduğu Detroit Pistons'ı 123-111'lik skorla geçtiği mücadelede 6 dakika 34 saniye sahada kalan milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise skora 2 sayıyla katkıda bulundu.
NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:
Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 111-123
Toronto Raptors-Portland Trail Blazers: 117-105
Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 116-111
Memphis Grizzlies-Utah Jazz: 123-118
Miami Heat-Brooklyn Nets: 101-102
Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 96-104
Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 120-109
Phoenix Suns-Cleveland Cavaliers: 98-112
Los Angeles Clippers-Atlanta Hawks: 108-112