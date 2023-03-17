Furkan Soyalp: Hedefimiz Avrupa

Adana Demirspor tesislerinde açıklamalarda bulunan Benjamin Stambouli, "Yaşananlardan sonra evimizde oynayacağımız ilk maç olacak. Onun için maçta ciddi şekilde savaşmayı düşünüyoruz. Galibiyeti Adana'mıza, taraftarımıza hediye etmek istiyoruz. Adana Demirspor taraftarlarına yeniden kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Uzun zamandır uzaktık. Deplasman maçlarında görsek de kendi sahamızdaki etki, hava, ambiyans çok farklı oluyor. Deprem sonrası uzun bir aranın ardından onlarla buluşacağımız için çok mutluyuz. Hedefimizde bir sapma olmadı. Bütün kariyerim boyunca gördüğüm, anladığım bir şey var ki sadece inananlar yolun sonuna kadar gelebilir. Biz inanmaya devam etmeliyiz. İnandığımız sürece de ligi üst sıralarda bitirme hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

"TARAFTARIMIZIN ÖNÜNDE İYİ BİR SKOR ALMAK İSTİYORUZ"

Adana Demirspor'un devre arasına kadrosuna kattığı Furkan Soyalp ise, "Her şey çok güzel gidiyor, tam bir aile ortamımız var. Takıma çabuk adapte oldum, sezonun geri kalanında hedefimize ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Rekabet her zaman başarıyı kamçılar. Hedefimiz Avrupa ve takımda rekabet olması hem oynayanın, hem oynamayanın kendini daha fazla zorlaması anlamına gelir. Bu nedenle bu ortamın olmasından dolayı mutluyum. Bu süreçte önce kendini, sonra arkadaşını zorlayacak ve başarı için daha çok mücadele edecek. Benim de hedefim bu yıl takımla beraber Avrupa'ya gitmek ve Avrupa kupalarında yer almak. Takımda verebileceğimi maksimum vermek istiyorum. Bu hafta Antalya maçımız var ve bu süreçte istemediğimiz sonuçlar aldık. Ümraniyespor ve Trabzonspor maçı beklediğimizin dışında geçti. Antalya maçıyla beraber yeniden bir seri yakalamak istiyoruz. Bunun için iyi çalışıyoruz. Bu maçta hem kendi sahamızda, hem taraftarımızın önünde iyi bir skor almak istiyoruz" şeklinde konuştu.