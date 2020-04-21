Furkan Soyalp: ''Yabancı futbolcularla eşit değiliz''

21 Nisan 2020 Salı 00:37 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 00:37

Gaziantep Futbol Kulübü'nün yetenekli oyuncularından Furkan Soyalp adeta patladı.

Türkiye'de yerli oyuncularla yabancı oyuncular arasında oldukça büyük bir uçurumun olduğuna parmak basan Furkan Soyalp; "Yabancıların arabası, evi, ev kiraları, garanti ücretleri her şeyleri hazır. Türkler sürekli stres altında oynuyor. " dedi.

ŞARTLARIMIZIN EŞİT OLMASI GEREK

Yabancı oyuncularla bir probleminin olmadığını ancak yaşanan bu eşitsizliğin kanayan yaraları olduğunu ifade eden Soyalp; "Yabancı oyuncularla bir problemim yok. Sadece tek istediğim eğer yabancı kuralı olacaksa tek istediğim şartlarımızın her konuda eşit olması. Sözleşme, sosyal statü ile alakalı her konuda. Sınırsız yabancı olsun ama Türk oyuncular da aynı şartlarda olsun. Aynı para biriminde olsun. Ya herkes Türk Lirası'nda yapsın ya da yabancı para, hangisiyse onunla olsun." diye konuştu.