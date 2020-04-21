İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9417
  • EURO
    7,5522
  • ALTIN
    378.384
  • BIST100
    98945.9
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Furkan Soyalp: ''Yabancı futbolcularla eşit değiliz''
Spor

Furkan Soyalp: ''Yabancı futbolcularla eşit değiliz''

Gaziantep FK forması giyen 24 yaşındaki Furkan Soyalp, Türk oyunculara olan farklı yaklaşıma tepki gösterdi.

21 Nisan 2020 Salı 00:37 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 00:37
ABONE OL

Gaziantep Futbol Kulübü'nün yetenekli oyuncularından Furkan Soyalp adeta patladı.

Türkiye'de yerli oyuncularla yabancı oyuncular arasında oldukça büyük bir uçurumun olduğuna parmak basan Furkan Soyalp; "Yabancıların arabası, evi, ev kiraları, garanti ücretleri her şeyleri hazır. Türkler sürekli stres altında oynuyor. " dedi.

ŞARTLARIMIZIN EŞİT OLMASI GEREK

Yabancı oyuncularla bir probleminin olmadığını ancak yaşanan bu eşitsizliğin kanayan yaraları olduğunu ifade eden Soyalp; "Yabancı oyuncularla bir problemim yok. Sadece tek istediğim eğer yabancı kuralı olacaksa tek istediğim şartlarımızın her konuda eşit olması. Sözleşme, sosyal statü ile alakalı her konuda. Sınırsız yabancı olsun ama Türk oyuncular da aynı şartlarda olsun. Aynı para biriminde olsun. Ya herkes Türk Lirası'nda yapsın ya da yabancı para, hangisiyse onunla olsun." diye konuştu.

Şanlıurfa'da karantina süresi dolan 315 kişi memleketlerine gönderildi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.