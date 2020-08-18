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Spor

Furkan Soyalp'ten Gaziantep FK'ye 3 yıllık imza

Gaziantep FK, Medipol Başakşehir'den geçen sezon kiraladığı Furkan Soyalp'in bonservisini aldı.

18 Ağustos 2020 Salı 17:47 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 17:47
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Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Furkan Soyalp'in bonservisini aldı. Kırmızı siyahlı kulüp, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Gaziantep FK'nin resmi internet sitesinden Furkan Soyalp'in transferiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Furkan Soyalp ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı futbolcumuz Furkan Soyalp'e kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."

Furkan Soyalp geçtiğimiz sezon 18 resmi maçta forma giyerken 1 gol attı, 2 de asist yaptı.

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