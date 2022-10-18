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Spor

Cristiano Ronaldo'yu Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaraylılar bile bulamadı! Futbol camiası bu testle sallandı

Bu optik illüzyon testinde gizli olan Cristiano Ronaldo'yu ne Fenerbahçeliler ne Galatasaraylılar ne de Beşiktaşlılar bulabildi. Sosyal medyada viral olan bu testte Cristiano Ronaldo'yu 10 saniyede bulabilen dünya rekoru kırıyor. Peki siz bu optik illüzyon testindeki Portekizli yıldızı bulabilecek misiniz? İşte dikkat gerektiren o test...

18 Ekim 2022 Salı 21:16 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo'yu Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaraylılar bile bulamadı! Futbol camiası bu testle sallandı
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Sosyal medyada viral olan optik illüzyon testlerine bir yenisi daha eklendi. Bu testte görseldeki Cristiano Ronaldo'yu 10 saniyede bulan dünya rekoru kırıyor. Ne Fenerbahçeliler ne Galatasaraylılar ne de Beşiktaşlıların Cristiano Ronaldo'yu bulabildiği optik illüzyon testinde saklı olan yıldız futbolcuyu siz bulabilecek misiniz? İşte o test...

10 SANİYEDE CRISTIANO RONALDO'YU BULABİLECEK MİSİNİZ?

Optik illüzyondaki ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'yu bulmanız gereken ve 10 saniyede bulabilirseniz dünya rekoru kırabileceğiniz bu görsel futbol camiasını salladı. Futbolseverler için hazırlanan bu görselde Cristiano Ronaldo'yu Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaşlılar bile bulamadı.

Binlerce kişiye yapılan ve çözümü imkansız görünse de dikkatli bakıldığında çözülmesi oldukça mümkün olan o testteki Cristiano Ronaldo'yu 10 saniyede bulabilecek misiniz? İşte akıllara durgunluk veren o görsel:

Görseldeki Cristiano Ronaldo'yu bulmak oldukça zor görünüyor öyle değil mi? Hatta birçok insan bu optik illüzyona ilk baktığında Neymar ve Mohamed Salah'tan başka birini göremedi. Bu optik illüzyonu çözebilmek için yoğun dikkat gerekiyor.

Cristiano Ronaldo'yu hala bulamadınız mı? Bu karmaşık görselde ünlü futbolcuyu bulmanız çok uzun sürenizi alabilir ama bulmak oldukça mümkün. Ancak bu testi 10 saniyede çözenin dünya rekoru kıracağını göz önünde bulundurursak o sürede bulmak imkansıza yakın.

İŞTE OPTİK İLLÜZYONDA KİMSENİN BULAMADIĞI CRISTIANO RONALDO...

Optik illüzyona dikkatli bakıldığı zaman bu karmaşık görselin içinde Cristiano Ronaldo'yu bulmak oldukça mümkün. Görsele dikkatli bakıldığı zaman sol üstten üçüncü satırda yıldız futbolcuyu bulabilirsiniz. Hala bulamadınız mı? Sizin için Portekizli futbolcunun görseldeki yerini işaretledik. İşte Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar ve Beşiktaşlıların bile bulamadığı Cristiano Ronaldo:

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