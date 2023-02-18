Futbol dünyası Christian Atsu için yasta

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, Atakaş Hatayspor'un 31 yaşındaki oyuncusunun hayatını kaybetmesi nedeniyle paylaşımda bulundu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu'nun ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Christian Atsu'nun ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz. Depremde kaybettiğimiz tüm canlarımızın acısını derinden yaşıyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Christian'ı kaybettik. Hep kalbimizde olacaksın Christian Atsu. Christian Atsu'nun ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan paylaşımda, "Hepimizin başı sağ olsun. Atakaş Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'nun vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Christian Atsu'ya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor futbolcusu Christian Atsu'nun ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Christian Atsu'nun ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz." mesajı paylaşıldı.

Öte yandan, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve Avrupa'dan birçok kulüp de Christian Atsu için başsağlığı mesajı yayımladı.

İZMİR TAKIMLARINDAN HATAYSPOR'A BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Hatay'da depremde hayatını kaybeden Ganalı futbolcu Christian Atsu için İzmir takımları, Hatayspor'a başsağlığı mesajları paylaştı.

İzmir kulüpleri; Göztepe, Altınordu, Menemen FK ve Bucaspor 1928'de sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları paylaşarak büyük bir üzüntü yaşadıklarını dile getirdiler.

KAYSERİSPOR'DAN ATSU İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kayserispor Kulübü sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaşarak büyük bir üzüntü yaşadıklarını dile getirdi. Yapılan paylaşımda; "Atakaş Hatayspor futbolcusu Christian Atsu'nun ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Christian Atsu'nun ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

FIFA'DAN CHRİSTİAN ATSU İÇİN TAZİYE MESAJI

FIFA, Hatay'da depremde hayatını kaybeden Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu için taziye mesajı yayımladı.

FIFA, Hatayspor'un Christian Atsu ile ilgili yaptığı sosyal medya hesabındaki paylaşımına, Christian'ın ailesine, arkadaşlarına ve Hatayspor için taziye dilekleriyle ilgili notunu yazdı.

CHRİSTİAN ATSU İÇİN ESKİ KULÜPLERİNDEN TAZİYE MESAJI

Hatay'da depremde hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Christian Atsu için eski takımları Chelsea, Porto, Newcastle United, Everton ve Bournemouth taziye mesajları yayımladı.

Hayatını kaybeden Christian Atsu için başsağlığı mesajları şöyle:

CHELSEA



"Chelsea'deki herkes, eski oyuncumuz Christian Atsu'nun trajik ölümünü öğrenince yıkıldı. Düşüncelerimiz ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte"

PORTO



"2013 şampiyonlarımızdan Christian Atsu'nun vefat haberini derin bir üzüntüyle aldık. Mekanı cennet olsun. Türkiye ve Suriye'deki depremin tüm kurbanlarına ilettiğimiz bir mesaj olarak aile ve arkadaşlarına en derin taziyelerimizi gönderiyoruz"

NEWCASTLE UNİTED



"Christian Atsu'nun Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremlerde trajik bir şekilde hayatını kaybettiğini öğrenmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yetenekli bir oyuncu ve özel bir insan. Oyuncularımız, teknik ekibimiz ve taraftarlarımız tarafından her zaman sevgiyle hatırlanacak. Huzur içinde uyu Christian"

MALAGA



"Malaga'da 2015-2016 sezonunda oynayan Christian Atsu'nun hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü duyduk. Huzur içinde yat Christian"

EVERTON



"Christian Atsu'nun Türkiye'de meydana gelen depremin ardından vefat haberinden derin üzüntü duyduk. Düşüncelerimiz ailesi, arkadaşları, Hatayspor ve bu olaydan etkilenen herkesle birlikte"

BOURNEMOUTH



"Christian Atsu'nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Düşüncelerimiz bu zamanda ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte"

PREMİER LİG'DEN ATSU İÇİN TAZİYE MESAJI

İngiltere Premier Lig, Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Christian Atsu için taziye mesajı yayımladı.

Premier Lig, resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerde Christian Atsu'nun hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduk" ifadelerine yer verilirken, başta Atsu'nun ailesi ile arkadaşları olmak üzere depremden etkilenen herkese başsağlığı dilekleri iletildi.