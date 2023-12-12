Futbol camiası Halil Umut Meler için birleşti!

Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Rizespor karşı karşıya geldi. Maçın ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulundu. Bu olay üzerine futbol camiası, Meler'in yanında birlik oldu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMALAR:

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ

"Adalet bir gün herkese lazım olacak! "Bir oyuncuyu öldürdükleri gün veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün, ya da bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız."

Şiddete maruz kalan Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, daha önce alınan kararların aksine; spor ile hiç bağdaşmayan bu eylemi yapanların en ağır şekilde cezalandırılmasını diliyor ve saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyoruz.

GALATASARAY KULÜBÜ

"MKE Ankaragücü - Ç. Rizespor maçının hemen sonrasında yaşanan olaylardan dolayı tarif edilemez bir üzüntü içerisindeyiz. Halil Umut Meler başta olmak üzere tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu olayın sorumlularını en şiddetli şekilde kınıyoruz. Bu gece, Türk futbolunun tüm paydaşları için yaptıklarını gözden geçirme ve düşünme vaktidir. Geçmişte ne yaşanmış olursa olsun, he- pimiz bugünden tezi yok bir araya gelmeli ve bir parçası olduğumuz sorunları çözmek için hareket etmeliyiz.

Bu amaçla, geçmişte yaptığımız itidal çağrısını tekrar ediyor ve Kulüpler Birliği'nin 13 Aralık 2023 Çarşamba günü bu konuyu çözmek adına, tek gündem maddesiyle toplanmasını talep ediyoruz.

Tüm futbol camiasına hatırlatmak isteriz ki; alınan hiçbir galibiyet ya da kazanılan hiçbir şampiyonluk, yaşanan en ufak acıdan daha kıymetli değildir."

FENERBAHÇE KULÜBÜ

"YAŞANANLAR KABUL EDİLEMEZ"

Bu akşam oynanan Ankaragücü-Rizespor maçında, hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı ibret, şaşkınlık ve üzüntü ile takip ettik.

Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimizi paylaşıyoruz.

Bu yaşananlarda sorumluluğu bulunan, bu tavrı ortaya koyan tüm şahısları en ağır şekilde kınıyoruz.

Ülkemize ve Türk futboluna yakışmayan bu olaya dair Türk futbolunun tüm paydaşlarını, sorumluluğu bulunan tüm kişi ve kurumları birlikte hareket etmeye davet ediyoruz.

TRABZONSPOR KULÜBÜ

Sporun Fair-Play kuralları içerisinde geçmesine yönelik mücadelemizi sürdürürken bu akşam yaşanan çirkin saldırı maalesef ülke futbolumuza büyük zarar vermiştir.

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiminde karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı kınamaktan öte lanetliyoruz!

Devletimizin, sporun ruhuna tamamen aykırı bu hadiseyle ilgili gereğini yapacağını inanıyoruz.

Sayın Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

KASIMPAŞA KULÜBÜ

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Halil Umut Meler'e ve tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

ADANA DEMİRSPOR

"Sporda şiddeti kınıyoruz"

FATİH KARAGÜMRÜK KULÜBÜ

"Geldiğimiz nokta kabul edilemez bir hal almıştır ve artık sahada oynanan oyun anlamını yitirmiştir."

ALANYASPOR KULÜBÜ

"Saldırıyı şiddetle kınıyor, hakem Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Ferdi Kadıoğlu: "Halil Umut Meler hocaya yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu akşam yaşananlar Türk futbolu için çok üzücü. Geçmiş olsun..."

Kerem Aktürkoğlu: "Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Yaşananlar asla kabul edilemez. Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyoruz. Geçmiş olsun"

Merih Demiral: Yumruklanan, insan onuruna aykırı bir şekilde yerde tekmelenen yalnızca Halil Umut Meler değil Türk futboludur.

Uğurcan Çakır: FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'e yapılanlar asla kabul edilemez. Halil hocaya ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Utanılacak, unutulmayacak bir futbol akşamı yaşadık.

Okan Buruk: "Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Bundan sonraki süreçte tüm hakemlerimizin yanında olacağımızı belirtmek istiyorum."

Arda Turan: "Futbol çok güzel bir spor ama hiçbir güzellik insan hayatından daha önemli değil. Bugün yaşadığımız sahneleri kabul etmemiz mümkün değil. Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyorum."

Kulüpler Birliği: "Şiddet olaylarının önlenmesi için yapılması gerekenler konusunda bütün adımları atmaya futbol kulüpleri olarak hazır olduğumuzu da bütün paydaşlarımıza duyuruyoruz."

Rıza Çalımbay: Sporun ruhuna aykırı olan her türlü şiddeti kınıyorum! Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

İsmail Kartal: Türk Futbol Ailesinin bir ferdi olarak yaşananlardan büyük üzüntü duyuyorum. Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum . Kendisine, ailesine ve hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Cenk Tosun: "Bu olay, bir evladın, bir eşin, bir ananın, bir babanın, bir seveninin hayatı boyunca unutamayacağı bir travmayı yaşamasına sebep olup sporun tüm güzelliklerinden uzaklaştığımızı göstermektedir."