Futbol camiasından Ahmet Suat Özyazıcı için taziye mesajları

Trabzonspor'un efsanesi ve Türk futbolunun önemli isimlerinden Ahmet Suat Özyazıcı, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Türk futbol camiasından Ahmet Suat Özyazıcı için başsağlığı mesajları art arda geldi.

İşte o mesajlar:

TFF: "Türk futbolunun efsane isimlerinden Ahmet Suat Özyazıcı'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Trabzonspor'a 4 Lig Şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Başbakanlık Kupası, Kıbrıs Barış Kupası ve 2. Lig şampiyonluğu kazandıran Ahmet Suat Özyazıcı, futbolcu olarak da 1959 yılında 4 kez amatör milli maçlarda forma giymişti. Ahmet Suat Özyazıcı'nın cenazesi 19 Şubat Pazar (yarın) öğle namazını müteakip İskenderpaşa Camii'nden kaldırılacak. Merhum Ahmet Suat Özyazıcı'ya Allah'tan rahmet; kederli ailesi, sevenleri, Trabzonspor camiası ve Türk futbol ailesine başsağlığı dileriz."

Galatasaray: "Türk futbolunun ve Trabzonspor'un unutulmaz ismi Ahmet Suat Özyazıcı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz"

Fenerbahçe: "Türk futbolunun ve Trabzonspor camiasının unutulmaz isimlerinden Ahmet Suat Özyazıcı'nın vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ahmet Suat Özyazıcı'ya Allah'tan rahmet; kederli ailesi, sevenleri, Trabzonspor camiası ve Türk futbol ailesine başsağlığı dileriz."

Beşiktaş: "Türk futbolunun ve Trabzonspor camiasının usta isimlerinden Ahmet Suat Özyazıcı'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ahmet Suat Özyazıcı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz."

Şenol Güneş: "Birlikte birçok başarıya imza attığımız, çok değerli hocam, yol göstericim Ahmet Suat Özyazıcı'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Türk futbolu ile Trabzonspor'da sporcu kimliği ve insanlığı ile çok derin izler bırakan Ahmet Suat Özyazıcı'ya Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyorum."