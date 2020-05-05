Futbol camiasından Ankaragücü'ne geçmiş olsun mesajı

05 Mayıs 2020 Salı 12:52 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 12:55

MKE Ankaragücü Kulübü, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bu kötü haber üzerine futbol camiasından sarı lacivertli kulübe geçmiş olsun mesajarı yayımlandı. İşte o mesajlar...

TRABZONSPOR

Trabzonspor Kulübü, MKE Ankaragücü'nün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan futbolcusu için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "MKE Ankaragücü camiası! Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcunuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

FENERBAHÇE



Fenerbahçe, bir futbolcusunda korona virüs tespit edilen MKE Aankaragücü için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Fenerbahçe’den, bir futbolcusunun koronavirüs testi pozitif çıkan MKE Ankaragücü Kulübü’ne geçmiş olsun mesajı geldi. İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, "Covid-19 testi pozitif çıkan MKE Ankaragücü futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Ankaragücü" ifadelerine yer verildi.

MKE Ankaragücü korona virüs teşhisi konulan oyuncunun hastanede tedavi altına alındığını duyurmuştu.

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği Kulübü, MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yapılan testler sonucunda Ankaragücü forması giyen bir futbolcunun COVID-19 testinin pozitif olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. İlgili futbolcuya ve Ankaragücü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, futbolcunun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

BAŞAKŞEHİR



Medipol Başakşehir, bir oyuncunun korona virüse yakalandığı MKE Ankaragücü’ne geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Başakşehir, MKE Ankaragücü’nde bir futbolcunun korona virüse yakalanmasının ardından sarı-lacivertlilere geçmiş olsun mesajı yayınladı. Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Ankaragücü futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

BEŞİKTAŞ



Beşiktaş Kulübü, MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "MKE Ankaragücü Spor Kulübü futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

ANTALYASPOR



Antalyaspor, MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "MKE Ankaragücü Kulübüne ve Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda iyi haberler duymayı temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

ALANYASPOR



Alanyaspor, MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.



Alanyaspor Kulübünün sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcuya geçmiş olsun dilekleri iletilirken, futbolcunun bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulunuldu.

KEÇİÖRENGÜCÜ



TFF 1. Lig takımlarından Keçiörengücü Kulübü, MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "MKE Ankaragücü forması giyen bir futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Futbolcuya ve değerli Ankaragücü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, futbolcunun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

GÖZTEPE



Göztepe Kulübü, MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Göztepe Kulübünün sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan MKE Ankaragücü futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.