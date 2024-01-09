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Spor

Futbol dünyası Franz Beckenbauer için yasta!

Futbol dünyası, efsane isim Franz Beckenbauer'in hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajları yayımladı.

AA9 Ocak 2024 Salı 01:31 - Güncelleme:
Futbol dünyası Franz Beckenbauer için yasta!
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Futbol dünyası, 78 yaşında hayatını kaybeden Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer için taziye mesajları yayımladı.

Beckenbauer'in efsane haline geldiği Bayern Münih Kulübü, "Artık dünyamız eskisi gibi değil; daha karanlık, daha sessiz ve daha kötü durumda. Eşsiz 'Kaiser' olmadan asla bugünkü kulüp olamayacak Bayern Münih, Beckenbauer'in yasını tutuyor." açıklamasını yaptı.

Almanya Futbol Federasyonunun (DFB) açıklamasında ise "DFB, Franz Beckenbauer'in yasını tutuyor. Beckenbauer, Almanya'da futbolu eşi benzeri olmayan bir şekilde etkiledi." yorumu yapıldı.

FIFA'dan yapılan açıklamada da "Alman ve dünya futbolunun bir efsanesi. Franz Beckenbauer, Alman futbolunda ve uluslararası futbolda onlarca yıldır, önce oyuncu, sonra teknik direktör ve daha sonra da yönetici olarak efsanevi bir figürdü. FIFA Başkanı Gianni Infantino, 78 yaşında vefat eden Franz Beckenbauer'i anıyor." ifadeleri kullanıldı.

UEFA'nın açıklamasında, "Avrupa futbolunun en büyük isimlerinden Franz Beckenbauer, 78 yaşında vefat etti. 'Der Kaiser' olağanüstü bir oyuncu, başarılı bir antrenör ve Alman futbolunu şekillendiren bir uzmandı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Franz Beckenbauer'in görev yaptığı diğer takımlar Olimpik Marsilya ve Hamburg başta olmak üzere birçok kulüp, futbol dünyasından Gary Lineker, Michel Platini, Didier Deschamps, Thomas Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeness, Rudi Völler, Lothar Matthaus, Julian Nagelsmann, Peter Shilton ve Kenny Dalglish gibi isimler ile Avrupa'nın 5 büyük liginin (Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya) sosyal medya hesaplarından da başsağlığı mesajları yayımlandı.

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