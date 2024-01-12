Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğunu, 8 askerin yaralandığını bildirdi.

Süper Lig ekipleri, şehitlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun...



TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

Acımız Büyük Pençe-Kilit Harekâtı operasyon bölgesinde hain teröristlerle yaşanan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyoruz.



FENERBAHÇE

Milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.

BEŞİKTAŞ

Milletimizin Başı Sağ Olsun Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde hain teröristlerle çıkan çatışmada beş askerimizin şehit düştüğünü, sekiz askerimizin de yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve aziz milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Saygılarımızla. Beşiktaş JK



TRABZONSPOR

Irak'ın Kuzeyi'nde yürütülen operasyonda; hain terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz

GALATASARAY

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

KONYASPOR

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristler ile çıkan çatışma sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı; yaralanan askerlerimize ise acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun.



ANKARAGÜCÜ

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde hain terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun!

BAŞAKŞEHİR

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen operasyonda hain terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.

SİVASSPOR

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

ADANA DEMİRSPOR

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle girilen çatışma sonucunda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun

KAYSERİSPOR

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

ANTALYASPOR

Milletimizin başı sağ olsun! Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; acılı aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerimize de acil şifalar dileriz.

ALANYASPOR



Pençe-Kilit operasyon bölgesinde çıkan çatışma sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz.



GAZİANTEP FK

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit düşen Kahraman Askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun.

HATAYSPOR

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehidimizin olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehit askerimize Allah'tan rahmet; ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve milletimize başsağlığı dileriz.