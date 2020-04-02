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Spor

Futbol ekonomisinde inanılmaz düşüş! Bonservisler, kulüp değerleri yerle bir oldu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi futbol ekonomisini de ciddi şekilde sarstı.

02 Nisan 2020 Perşembe 00:47 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 00:47
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi futbol ekonomisini de ciddi şekilde sarstı.

Koronavirüs nedeniyle, futbolcuların değerinde yüzde 28'lik kayıp ortaya çıktı.

Futbolcu değerinin düşüşü, oyuncunun yaşı, sözleşme süresi, kariyer performansına göre değişiyor.

Göreceli şekilde en büyük kaybı yaşayan 2019/2020 sezonunda az maça çıkabilen, kısa süreli sözleşmeleri olan ve yaşları ilerlemiş olan oyuncuları etkiledi.

BONSERVİSLER YARI YARIYA AZALDI

Düşüşe örnek olarak, Paul Pogba'nın tahmini bonservis değeri 65 milyon avrodan 35 milyon avroya geriledi.

Kulüp bazlı en çok değeri kaybeden ise; yüzde 38'lik gerileme ile Marsilya oldu.

En çok değer kaybeden 5 kulüp şöyle sıralandı;

Marsilya - %37.9

Inter - %35.7

Hellas Verona - %34.3

SPAL - %34.2

Sheffield United - %33.2

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