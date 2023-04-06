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Spor

Futbol hakemleri ne kadar kazanıyor? İşte Süper Lig hakemlerinin kazançları

Avrupa'nın 5 büyük liginde düdük çalan hakemlerin gelirleri belli oldu. La Liga hakemleri dünyanın en çok kazanan hakemleri oldu.

6 Nisan 2023 Perşembe 15:33 - Güncelleme:
Futbol hakemleri ne kadar kazanıyor? İşte Süper Lig hakemlerinin kazançları
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Avrupa'nın 5 büyü ligi olan Premier Lig, LaLiga, Ligue 1, Bundesliga, Serie A ve Süper Lig'de hakemlerin kazançları belli oldu. İspanyol hakemleri, dünyanın en çok takip edilen Premier Lig hakemlerini geçerek zirvede yer aldı.

Sabah gazetesinin derlediği habere göre La Liga hakemleri aylık 12 bin 500 Euro kazanırken, maç başına 4 bin 200 Euro, VAR'da 2 bin 100 Euro kazanıyor. İspanyol bir hakem yıllık ortalama 250 bin Euro kazanıyor.

Premier Lig hakemleri ise aylık 3 bin 700 Euro kazanırken, maç başına bin 300 Euro, VAR'da bin Euro gelir elde ediyor. İngiliz bir hakem yıllık ortalama 110 bin Euro kazanıyor.

Serie A'da ise hakemler aylık 3 bin 900 ile 6 bin 500 Euro arasında kazanıyor. Maç başına ise 3 bin 400 Euro kazanan hakemler, VAR'da bin 500 Euro kazanıyor. İtalyan bir hakem yıllık ortalama 140 bin Euro kazanıyor.

Ligue 1'de Fransız hakemler ayrlık 6 bin Euro'nun yanı sıra maç başına 2 bin 900 Euro, VAR'da ise 900 Euro kazanıyor. Fransız bir hakem yılda ortalama 120 bin Euro kazanıyor.

Bundesliga'da hakemler aylık 2 bin 500 Euro ile 6 bin Euro arasında kazanıyor. Hakemler maç başına 3 bin 600 Euro, VAR'da ise bin 100 Euro gelir elde ediyor.

Şampiyonlar Ligi'nde ise hakemler maç başına 7 bin Euro kazanıyor.

Süper Lig'de ise hakemler aylık 26 bin lira kazanıyor. Orta hakemler maç başına 20 bin lira kazanırken, Video Yardımcı Hakem olarak görev alanlar ise aylık 20 bin, maç başına 10 bin kazanıyor. Türkiye'de üst klasmanda görev yapan bir hakem ortalama 710 bin lira kazanıyor.

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