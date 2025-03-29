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Spor

Futbol kurallarında devrim! Yeni kaleci sistemi geliyor

IFAB, futbolun geleceğini şekillendirecek yeni kuralları açıkladı. Kalecilerin top tutma süresi 8 saniyeyle sınırlandırılırken, hakemler artık VAR kararlarını stadyumda anons edebilecek. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak kurallara göre, hakemlerle iletişim sadece takım kaptanlarına özel olacak.

TRT Spor29 Mart 2025 Cumartesi 14:18 - Güncelleme:
Futbol kurallarında devrim! Yeni kaleci sistemi geliyor
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Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, yeni kurallarını resmen duyurdu. IFAB'ın sitesinden yayınlanan kitapçığa göre, artık bir kaleci topu elinde en fazla 8 saniye tutabilecek.

Kaleci topu 8 saniyeden fazla tuttuğu takdirde, görsel olarak 5 saniyelik bir geri sayım da ekrana yansıyacak. Maçın hakemi, bu süre aşımında rakip takıma köşe vuruşu verecek.

Kurallara yeni maddeler de eklendi. Video Yardımcı Hakem protokolüne ek yapıldı. Bu düzenlemeye göre hakemler, VAR incelemesi veya uzun VAR kontrolünden sonra anons yaptırabilecek.

Ayrıca hakemler, maç içerisinde bundan böyle sadece takım kaptanları ile konuşacak. Tüm bu kurallar, 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek.

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