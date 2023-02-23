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Spor

Futbol maçları öncesinde saygı duruşunda bulunulacak

TFF, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için karşılaşmaların öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

AA23 Şubat 2023 Perşembe 20:13 - Güncelleme:
Futbol maçları öncesinde saygı duruşunda bulunulacak
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına 25 Şubat-6 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın anısına, 25 Şubat-6 Mart 2023 tarihleri arasında oynanacak olan tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı ve/veya siyah kurdele takabilecektir." ifadeleri yer aldı.

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