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Spor

Futbol turnuvası kanlı bitti: Onlarca kişi hayatını kaybetti

Gine'de Devlet Başkanı Mamadi Doumbouya'nın onuruna düzenlenen futbol turnuvasında hakemin Labe takımından iki oyuncuyu kırmızı kartla atması sonrası olaylar patlak verdi. Çıkan çatışmalar sonucu yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti.

2 Aralık 2024 Pazartesi 13:50 - Güncelleme:
Futbol turnuvası kanlı bitti: Onlarca kişi hayatını kaybetti
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Gine'de Devlet Başkanı Devlet Başkanı Mamadi Doumbouya'nın onuruna düzenlenen futbol turnuvası kanlı bitti.

KIRMIZI KARTLAR TANSİYONU YÜKSELTTİ

N'zerekore ve Labe arasında oynanan mücadelede hakemin Labe takımından iki oyuncuyu kırmızı kartla atması sonrası taraftarlar hakeme tepki olarak sahaya taş atmaya başladı. Polisin taraftarlara müdahale etmesinin ardından ise tansiyon iyice yükseldi.

OLAYLAR STADIN DIŞINA ÇIKTI

Yaşanan bu olaylar sonrası birçok taraftar polisin müdahalesinden kaçmak için stadın duvarından atlayarak kaçmaya çalıştı. Stadyum dışına da taşınan olaylarda polisle vatandaş karşı karşıya geldi.

Çıkan olaylarda 100'e yakın kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, hastaneler ve morgların dolduğu belirtildi.

"YÜZ CİVARINDA ÖLÜ VAR"

AFP'ye konuşan bir doktor, "Yüz civarında ölü var. Hastaneler cesetle dolu. Birçok insan da koridorlarda yatıyor." ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN AÇIKLAMA YAPTI

Konuya ilişkin açıklama yapan Gine Başbakan Bah Oury, yerel yetkililerin bölgede sükunetin yeniden tesis etmeye çalıştığını söyledi. Bah ayrıca hastanelerin de yaralı insanlara müdahaleye devam ettiğini ifade etti.

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