27 Nisan 2020 Pazartesi 21:50 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 21:50

Buna göre takımlar, 90 dakika içinde 3 yerine 5 değişiklik yapabilecek. Eleme usulüyle oynanan ve uzatmaya giden maçlarda ise 6. oyuncu değişikliği gerçekleştirilebilecek.

Takımlar 5 oyuncu değişikliğini, karşılaşmalardaki gereksiz duraksamaları engellemek için devre arasında ve müsabaka sırasında oyunu en fazla 3 kez durdurabilecek şekilde yapacak.

Öneri doğrultusunda geçici olarak getirilecek 5 oyuncu değişikliği hakkı, tüm kulüp ve milli takım maçlarında gelecek sezon sonuna kadar uygulanacak.

Futbolda oyun kurallarından sorumlu Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), FIFA’nın önerisini onaylaması halinde 5 oyuncu değişikliği hakkı hayata geçirilecek.