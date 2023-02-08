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Spor

Futbolcu Hakan Doğan depremde vefat etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kahramanmaraş İstiklalspor'da forma giyen Hakan Doğan'ın depremde vefat ettiğini duyurdu.

IHA8 Şubat 2023 Çarşamba 15:23 - Güncelleme:
Futbolcu Hakan Doğan depremde vefat etti
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla, Bölgesel Amatör Lig kulüplerinden Kahramanmaraş İstiklal Spor'da forma giyen Hakan Doğan'ın depremde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Bölgesel Amatör Lig kulüplerinden Kahramanmaraş İstiklalspor'un futbolcusu Hakan Doğan'ın ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hakan Doğan'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Kahramanmaraş İstiklalspor camiasına başsağlığı dileriz. Taner Kahriman'ın ardından ikinci futbolcusunu kaybeden Kahramanmaraş İstiklal Spor camiasının acısını paylaşıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun" denildi.

  • Hakan Doğan
  • Kahramanmaraş İstiklalspor

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