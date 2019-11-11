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Futbolcu takip etmekle görevlendirilen Volkan Demirel, Sampdoria-Atalanta maçını yerinde izledi

Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü Volkan Demirel, antrenman tekniklerini incelemek, altyapı sistemlerini gözlemlemek ve oyuncu takip etmek için özel görevle İtalya'ya gitti.

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Fenerbahçe yardımcı antrenörü Volkan Demirel, İtalya'da Sampdoria ile Atalanta arasında oynanan maçı Luigis Ferraris Stadyumu'nda takip etti.

Volkan Demirel, bu maçta oyuncu izlemesinin yanısıra, kişisel gelişim, antrenman teknikleri ve altyapı sistemlerini gözlemlemek için İtalya'ya gitti. Volkan Demirel'in buradaki süresi içerisinde tüm gözlemlerini rapor haline getirecek.

Döndükten sonra Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, sportif direktör Damien Comolli ve teknik direktör Ersun Yanal ile görüşecek olan Volkan Demirel, gözlerini aktaracak ve raporlarını sunacak.

İşte Volkan Demirel'in instagram'dan yaptığı paylaşım:

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