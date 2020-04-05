İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7368
  • EURO
    7,3003
  • ALTIN
    350.572
  • BIST100
    89552.6
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İngiliz yıldızdan Kovid-19 sitemi: Futbolcular bir anda neden günah keçisi ilan edildi?
Spor

İngiliz yıldızdan Kovid-19 sitemi: Futbolcular bir anda neden günah keçisi ilan edildi?

İngiltere Championship ekibi Derby County'de forma giyen Wayne Rooney, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede futbolcuların 'günah keçisi' ilan edilmelerine anlam veremediğini söyledi.

AA05 Nisan 2020 Pazar 19:55 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 19:56
ABONE OL

İngiliz Sunday Times gazetesine köşe yazısı yazan Rooney, futbolcuların maaşının yüzde 30 kesilmesini talep eden İngiltere Futbol Federasyonuna tepki gösterdi.

Oyuncuların "kolay hedef" olduğunu belirten İngiliz oyuncu, "Futbolcular bir anda neden günah keçisi ilan edildi?" sorusunu sordu.

Premier Lig'in oyuncularla ilgili maaş kesintisi planlarını kamuoyuna duyurmasını da eleştiren Rooney, "Bu futbolcuların üstündeki baskıyı artıyor. Eğer oyuncular bunu kabul etmediklerini söylerlerse 'Zengin oyuncular maaş kesintisini reddetti' şeklinde haberler çıkacak. Bana ilginç geliyor çünkü bu süreçte diğer tüm kararlar kapalı kapılar ardında alınırken, futbolcuların maaşıyla ilgili kararlar kamuoyuna açık bir şekilde tartışılıyor." ifadelerini kullandı.

Hükümlüler 541 bin tıbbi malzeme üretti

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ankara'dan sevindiren haber! Türk bilim insanı koronavirüsü izole etmeyi başardı
Ankara'dan sevindiren haber! Türk bilim insanı koronavirüsü izole etmeyi başardı

Ankara'dan sevindiren haber! Türk bilim insanı koronavirüsü izole etmeyi başardı

Türkiye'de üretildi, koronavirüsü yok ediyor
Türkiye'de üretildi, koronavirüsü yok ediyor

Türkiye'de üretildi, koronavirüsü yok ediyor

İspanyol basınının Türkiye iftirasına sert tepki: El koyma çok çirkin bir suçlama
İspanyol basınının Türkiye iftirasına sert tepki: El koyma çok çirkin bir suçlama

İspanyol basınının Türkiye iftirasına sert tepki: El koyma çok çirkin bir suçlama

AB'de ortalığı karıştıracak iddia: Yardım için gönderdikleri doktorların arasına casus soktular
AB'de ortalığı karıştıracak iddia: Yardım için gönderdikleri doktorların arasına casus soktular

AB'de ortalığı karıştıracak iddia: Yardım için gönderdikleri doktorların arasına casus soktular
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.