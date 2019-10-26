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Futbolculardan Abdullah Avcı'ya sistem sitemi

Teknik Direktör Abdullah Avcı’dan gelen tepki sonrasında bazı oyuncular da isyan bayrağını açtı. Ortaya konan kötü futbolun taktiksel oyun anlayışından dolayı olduğunu belirten futbolcular, “Hocam sistem bize uymuyor” serzenişinde bulundu.

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Braga karşısında alınan sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde üst tur şansını mucizelere bırakan Siyah-Beyazlı futbolcular da maçın ardından tribünlerden tepki aldı.
 
90 dakikanın sona erkemi sonrasında başları eğik bir şekilde soyunma odasının yolunu tutan oyunculara, teknik direktör Abdullah Avcı’dan da tepki gelmesi sonrasında bazı oyuncular deneyimli hocaya isyan bayrağını açtı.
 
Sezon boyunca yaptıkları açıklamalarda Abdullah Avcı’nın oyun anlayışına sadık kaldıklarını ve sisteme alışmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten futbolcular, ilk kez Avcı’nın sistemine tepki gösterdi. Bazı oyuncuların, “Hocam sistem bize uymuyor” sözlerini sarf ettiği ve soyunma odasında buz gibi bir hava estiği öğrenildi.
 

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