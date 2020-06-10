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Spor

Futbolcuların ırkçılık protestosuna MLS'ten destek

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS), futbolcuların maç öncesinde milli marş okunurken protesto düzenlemesini desteklediğini bildirdi.

AA10 Haziran 2020 Çarşamba 13:04 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 13:04
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MLS'ten yapılan açıklamada, ifade özgürlüğü ve barışçıl gösteri hakkına vurgu yapılarak, "Oyuncular veya çalışanlar lig maçlarından önce milli marş çalınırken ayakta durarak, diz çökerek veya başka bir şekilde barışçıl gösteri hakkını kullanırsa onları destekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolara spor camiasından da destek gelmişti.

FIFA, ABD'deki polis şiddeti ve ırkçılığa tepki gösteren futbolculara ceza verilmemesi için kulüplere ve organizatörlere çağrıda bulunmuştu.

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