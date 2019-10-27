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‘Futbolcumuz olabilirdiniz’

Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın futbol oynadığı yıllara vurgu yaparak, “Kariyer planlamanız farklı olsa, bugün eski bir F.Bahçe sporcusu ya da yöneticisi olarak aramızda olabilirdiniz” dedi.

  • Star Spor
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BAŞKAN Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Divan Kurulu üyeliğinin kendilerine gurur verdiğini belirterek şunları söyledi: “Bir aile buluşması olarak gördüğümüz toplantımıza hoş geldiniz. Herkes sizin Fenerbahçeli olduğunuzu biliyor ama Fenerbahçe’nin sizin için tam ne anlama geldiğini, ne kadar değerli olduğunu tahayyül edemiyor. Kariyer planlamanız daha farklı olsaydı, bugün eski bir Fenerbahçe sporcusu ya da yöneticisi olarak aramızda olabilirdiniz. Fenerbahçe, 43 bin üyeyle Türkiye’nin en çok üyeye sahip olan kulübüdür, hukukun üstünlüğüne ve adalete inanır. 3 Temmuz’da yaşananların da büyük bir kumpas olduğunu gördük. Ama yıkılmadık ayakta kaldık. Sayın Cumhurbaşkanım, bazı sorunlar olunca sizin kapınıza geldik. Çoğunda bizi yalnız bırakmadınız. Sağolun, varolun. Ücretlerden kesilen stopajların amatörlere verilmesi bir devrimdir. Fenerbahçe olimpiyatlara en çok sporcu gönderen kulüptür. Tüm kulüplerin ortak bir isteği var. Finansman elbette önemlidir ama her şeyin üstünde bir değer varsa o da adil rekabettir.”

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