Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kadın voleybol takımının Sultanlar Ligi'nde şampiyon olduğu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'NİN KIZLARI"

"Fenerbahçe'nin kızları, Atatürk'ün kızları... Bu kupayı kazanmaları çok önemliydi bizi için. Kadın basket de oldu, kadın voleybol da oldu. Voleybolda bu sezon ilk kupamızı 29 Ekim'de almıştık. Futbolda başarı gelse bütün bunların bir anlamı olacak."

"MUCADELE ETTİĞİMİZ TAKIMLARA BAKIN"

"Bizim mücadele ettiğimiz takımlara bakın. Normalde Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye sporu geliştirme görevi verilmiş. Voleybolda VakıfBank'ın salonuna bakın, ne kadar güzel.

"DEVLET YARDIMI İLE YAPTILAR"

"Yatırım yapmadılar, devlet yardımı ile yapıldı. Türkiye'de sporun önde gelen 3 büyük kulübü vardır ve taşıyıcı kulüpler bunlardır."

HAKEM HATALARI İÇİN AÇIKLAMA

"Futbolda da Dünya Kupası arasına kadar çok iyiydik. Başarı gelmiyor ama yapılan hakem hatalarına bir bakın, aleyhine hata yapılan taraf hep biz oluyoruz. Bu kısmet elbet bir yerde dönecektir, hayırlısı."

"YAPILANMA İÇİNDEYİZ"

"Biz bir yapılanma içindeyiz. Arina, Ana Cristian ve Vargas'ın yaşlarına bakın. Yapılanma senesi için hiç de fena bir iş çıkarmadık. VakıfBank ve Eczacıbaşı'nı yenerek bu kupayı almak çok önemli."

"FUTBOLDA DA BİR ŞEYLER OLABİLİR"

"Bakarsınız futbolda da bir şeyler olur. Biliyorum, taraftarlarımızda büyük beklenti ve sabırsızlık var. Şimdi riske girince doğal olarak bir tepki oluyor."

"LİGDE HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ"

"Bir taraftan son 10 yılın en iyi puan averajını elde etmemiz, bir yanda büyük maçlar ve alt sıralardaki takımlarda yapılan hatalar. Şu anda elimizdeki hedef Türkiye Kupası ama ligde de hiçbir şey bitmiş değil."

"HEDEFİMİZ TÜRKİYE KUPASI"

"Bir taraftan son 10 yılın en iyi puan averajını elde etmemiz, bir yanda büyük maçlar ve alt sıralardaki takımlarda yapılan hatalar. Şu anda elimizdeki hedef Türkiye Kupası ama ligde de hiçbir şey bitmiş değil."