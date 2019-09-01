Futbolda birinci transfer dönemi yarın bitiyor
Futbolda birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için yarın bitiyor.
- AA
17 Haziran'da başlayan transfer dönemi yarın saat 00.00'da sona erecek.
"Ara transfer" olarak bilinen ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2019 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta tamamlanacak.
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