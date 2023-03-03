Futbolda haftanın programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 24'üncü, TFF 2. Lig'de 25'inci, TFF 3. Lig'de ise 22'nci hafta maçları yapılacak. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 16'ncı hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

SÜPER LİG

Bugün:

20.00 Corendon Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Kırbıyık Holding)

Yarın:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Trabzonspor-HangiKredi Ümraniyespor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

19.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe (RHG Enertürk Enerji)

5 Mart Pazar:

16.00 Arabam.com Konyaspor-Bitexen Giresunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)

6 Mart Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

Spor Toto 1. Lig



Bugün:

20.00 Göztepe-Dyorex Boluspor (Gürsel Aksel)

20.00 Pendikspor-Altınordu (Pendik)

Yarın:

13.30 Tuzlaspor-Gençlerbirliği (Sancaktepe 15 Temmuz)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Beyçimento Bandırmaspor (Aktepe)

19.00 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

5 Mart Pazar:

13.30 Bodrumspor-Altay (Bodrum İlçe)

19.00 Altaş Denizlispor-Sakaryaspor (Denizli Atatürk)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup

5 Mart Pazar:

14.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Bayburt Özel İdare (Bolluca)

14.00 Isparta 32 Spor-İnegölspor (Isparta Atatürk)

14.00 Menemen FK-Anagold 24 Erzincanspor (Menemen İlçe)

14.00 Batman Petrolspor-Çorum FK (Batman)

14.00 Hes İlaç Afyonspor-Sivas Belediyespor (Zafer)

14.00 Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Bursa Büyükşehir Belediye)

14.00 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Esenler Erokspor (Nazilli İlçe)

14.00 Somaspor-Ankaraspor (Soma Atatürk)

14.00 Şanlıurfaspor-Tarsus İdmanyurdu (11 Nisan)

Kırmızı Grup

5 Mart Pazar:

14.00 İskenderunspor-Zonguldak Kömürspor (İstanbul Eyüp)

14.00 Serik Belediyespor-Sarıyer (Serik İsmail Oğan)

14.00 Kırşehir FK-Bucaspor 1928 (Kırşehir Ahi)

14.00 Kocaelispor-AFC Kablo Kanalları Uşakspor (Kocaeli)

14.00 Ankara Demirspor-Baynet İnşaat Balıkesirspor (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 GMG Kastamonuspor-Pazarspor (Gazi)

14.00 Etimesgut Belediyespor-Fethiyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Bitexen Vanspor-Weecoins Kırklarelispor (Van Atatürk)

14.00 Teco Karacabey Belediyespor-1461 Trabzon FK (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

TFF 3. Lig



1. Grup

Yarın:

13.00 İdaş Çatalcaspor-Entegre Solar Elazığspor (Çatalca İzettin)

5 Mart Pazar:

14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Gema Polimer Sile Yıldızspor (Kelkit İlçe)

14.00 Eskişehirspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Eskişehir Yeni)

14.00 Karşıyaka-Hacattepe 1945 (Alsancak Mustafa Denizli)

14.00 Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu-Edirnespor (Mersin)

14.00 Yomraspor-1922 Konyaspor (Yomra İlçe)

14.00 Amasyaspor FK-Belediye Derincespor (12 Haziran)

14.00 BC Group Ağrı 1970-Nevşehir Belediyespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.00 52 Orduspor-Belediye Kütahyaspor (Yeni Ordu)

2. Grup

Yarın:

14.00 Darıca Gençlerbirliği-Orduspor (Darıca İlçe)

5 Mart Pazar:

14.00 23 Elazığ FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Elazığ Doğukent)

14.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

14.00 Ergene Velimeşespor-Kuşadaspor (Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Amberçay Eynesil Belediyespor-Gümüşhane Sportif Faaliyeetler (Vakfıkebir İlçe)

14.00 Kınay Bulvarspor-Bayrampaşa (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

14.00 Armoni Alanya Kestelspor-Karaman FK (Alanya Milli Egemenlik)

3. Grup

Yarın:

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Kepez Belediyespor (Beyoğlu)

14.00 Bergama Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor (Bergama 14 Eylül)

14.00 Güneş Holding Çankaya FK-Fatsa Belediyespor (Osmanlı)

5 Mart Pazar:

14.00 Niğde Anadolu FK-Muş 1984 Muşspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs)

14.00 Bitexen Sapanca Gençlikspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Sapanca Atatürk)

14.00 Siirt İl Özel İdaresi-Artvin Hopaspor (Siirt Atatürk)

14.00 Merkür Holding Erbaaspor-Bursa Yıldırımspor (Erbaa İlçe)

Kadın Futbol Süper Ligi



A Grubu

Yarın:

12.00 Vulfz Fatih Karagümrük-Fatih Vatanspor (Vefa)

12.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Beşiktaş Vodafone (Şehit Vefa Karakurdu)

5 Mart Pazar:

12.00 ALG Spor-Dudullu (Maltepe Hasan Polat)

B Grubu

Yarın:

12.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Zeytinköy 2 Nolu Saha)

12.00 Ataşehir Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (İBB Esatpaşa)

14.00 Trabzonspor-Kireçburnu (Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri)

5 Mart Pazar:

12.00 Galatasaray Petrol Ofisi-Konak Belediyespor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

14.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Fenerbahçe (Osmanlı)