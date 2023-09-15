Futbolda haftanın programı belli oldu

Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig'de 5'inci hafta maçları oynanacak. TFF 2. Lig'e 4'üncü, TFF 3. Lig'e ise 2'nci hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:



TRENDYOL SÜPER LİG



Yarın:



17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)

17.00 Mondihome Kayserispor-Gaziantep FK (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 Galatasaray-Yılport Samsunspor (RAMS)

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Pendikspor (Yeni Adana)

17 Eylül Pazar:

17.00 Fenerbahçe-Bitexen Antalyaspor (Ülker)

17.00 İstanbulspor-RAMS Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa (Alanya Oba)

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)

18 Eylül Pazartesi:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 EMS Yapı Sivasspor-MKE Ankaragücü (Sivas 4 Eylül)

TRENDYOL 1. LİG



Yarın:

16.00 Ankara Keçiörengücü-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Aktepe)

16.00 Erzurumspor FK-Altay (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Kocaelispor-Boluspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

19.00 Ümraniyespor-Ahlatcı Çorum FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

17 Eylül Pazar:

16.00 Tuzlaspor-Adanaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Bitexen Giresunspor-Manisa FK (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Göztepe-Teksüt Bandırmaspor (Gürsel Aksel)

19.00 Gençlerbirliği-Eyüpspor (Eryaman)

18 Eylül Pazartesi:

20.00 Sakaryaspor-Bodrum FK (Yeni Sakarya Atatürk)

TFF 2. LİG



- Beyaz Grup

Yarın:

15.00 Ankaraspor-Bucaspor 1928 (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

16.30 Nazilli Belediyespor-Bursaspor (Nazilli İlçe)

16.30 Altınordu-Ankara Demirspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)

19.00 Esenler Erokspor-1461 Trabzon FK (Esenler Erokspor)

19.00 Karacabey Belediyespor-Adıyaman FK (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

17 Eylül Pazar:

15.30 Diyarbekirspor-Weecoins Kırklarelispor (Diyarbakır)

15.30 Bitexen Vanspor-Kırşehir FK (Van Atatürk)

19.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Serik Belediyespor (Mersin)

19.00 Hes İlaç Afyonspor-Zonguldak Kömürspor (Zafer)

- Kırmızı Grup



Yarın:

16.30 Somaspor-Anagold 24Erzincanspor (Soma Atatürk)

16.30 Sarıyer-Isparta 32 (Maltepe Hasan Polat)

19.00 Menemen FK-Etimesgut Belediyespor (Menemen İlçe)

17 Eylül Pazar:

15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Fethiyespor (Iğdır Şehir)

16.00 GMG Kastamonuspor-İnegölspor (Gazi)

16.00 Düzce Cam Düzcespor-Karaman FK (Düzce Şehir)

16.00 Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Dağılgan)

16.30 İskenderunspor-Belediye Derincespor (Bolluca)

19.00 Denizlispor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Denizli Atatürk)

TFF 3. LİG



- 1. Grup

17 Eylül Pazar:

15.30 Küçükçekmece Sinopspor-Malatya Arguvanspor (İBB Şenlikköy)

16.00 Kepezspor-Kırıkkalegücü FK (Kepez Hasan Doğan)

16.00 Talasgücü Belediyespor-Mardin 1969 (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

16.30 Edirnespor-Aliağa Futbol (Stadı henüz açıklanmadı)

16.30 İnegöl Kafkas Gençlikspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (İnegöl İlçe)

19.00 Karabük İdmanyurdu-Ayvalıkgücü Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.00 52 Orduspor FK-Tarsus İdman Yurdu (Yeni Ordu)

- 2. Grup

17 Eylül Pazar:

15.30 3Gen Holding Elazığspor-Pazarspor (Elazığ)

15.30 1954 Kelkit Belediyespor-Sapanca Gençlikspor (Kelkit İlçe)

16.00 Anadolu Üniversitesi-Amber Çay Eynesil Belediyespor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)

16.30 Efeler 09-Hacettepe 1945 (Ahmet Yaşar Kocabıyık)

16.30 Ergene Velimeşespor-TPAO Batman Petrolspor (Mustafa Kemal Atatürk)

19.00 Silifke Belediyespor-Turgutluspor (Silifke Şehir)

19.00 Karşıyaka-Amasyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

- 3. Grup

17 Eylül Pazar:

15.30 Bayburt Özel İdarespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Bayburt Genç Osman)

15.30 Karaköprü Belediyespor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Faruk Çelik)

16.00 1922 Konyaspor-Merkür Jet Erbaaspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

16.00 Osmaniyespor-Fatsa Belediyespor (7 Ocak)

16.30 Belediye Kütahyaspor-Kuşadasıspor (Dumlupınar)

16.30 Silivrispor-Darıca Gençlerbirliği (Silivri Müjdat Gürsu)

19.00 Akhisarspor-Onvo Ağrı 1970 (Sport Toto Akhisar)

- 4. Grup

Yarın:

15.30 Sebat Gençlikspor-Armoni Alanya Kestelspor (Ortahisar Yavuz Selim)

17 Eylül Pazar:

15.30 Tokat Belediye Plevnespor-23 Elazığ FK (Gaziosmanpaşa)

16.00 Bitexen Adana 1954 FK-Muş 1984 Muşspor (Tarsus Şehir)

16.30 Bergama Sportif Faaliyetler-Nevşehir Belediyespor (Bergama 14 Eylül)

16.30 Sultanbeyli Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi (Sultanbeyli Gölet Futbol)

19.00 Güneş Holding Çankayaspor-Orduspor 1967 (Osmanlı)

19.00 Balıkesirspor-Çatalcaspor (Balıkesir Atatürk)