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Spor

Futbolda haftanın programı belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 35, Trendyol 1. Lig'de 33 ve TFF 2. Lig'de son hafta karşılaşmaları oynanacak.

AA3 Mayıs 2024 Cuma 09:43 - Güncelleme:
Futbolda haftanın programı belli oldu
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ise son hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şu şekilde:

SÜPER LİG

Bugün:

20.00 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)

4 Mayıs Cumartesi:

16.00 İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Mondihome Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Yılport Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

5 Mayıs Pazar:

16.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor (RAMS Park)

19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)

6 Mayıs Pazartesi:

20.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

TRENDYOL 1. LİG

Yarın:

19.00 Eyüpspor-Göztepe (Eyüp)

5 Mayıs Pazar:

16.00 Altay-Adanaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 Ahlatçı Çorum FK-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Çorum Şehir)

16.00 Manisa FK-Boluspor (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Bodrum FK-Kocaelispor (Bodrum İlçe)

16.00 Sakaryaspor-Tuzlaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

16.00 Ümraniyespor-Erzurumspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Gençlerbirliği-Bitexen Giresunspor (Eryaman)

TFF 2. LİG

Beyaz Grup:

Yarın:

15.00 Kırklarelispor-Zonguldak Kömürspor (Kırklareli Atatürk)

15.00 Kırşehir-1461 Trabzon (Kırşehir AHİ)

15.00 Serik Belediyespor-Esenler Erokspor (Serik İsmail Oğan-Seyircisiz)

15.00 Adıyaman FK-Hes İlaç Afyonspor (Kahta İlçe)

15.00 Bucaspor 1928-Diyarbekispor (Yeni Buca-Seyircisiz)

15.00 Bursaspor-AcnTURK Sigorta Vanspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

15.00 Ankara Demirspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (TCDD Ankara Demirspor)

15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Karacabey Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

15.00 Altınordu-Ankaraspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

- Kırmızı Grup

Yarın:

15.00 Anagold 24Erzincanspor-Fethiyespor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

15.00 Etimesgut Belediyespor-İnegölspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-GMG Kastamonuspor (Bolluca-Seyircisiz)

15.00 Isparta 32 Spor-Alagöz Holding Iğdır FK (Isparta Atatürk)

15.00 Karaman FK-Somaspor (Yeni Karaman)

15.00 Amed Sportif Faaliyetler-Menemen FK (Diyarbakır)

15.00 Belediye Derincespor-Denizlispor (Belediye Derincespor)

15.00 Uşakspor-Sarıyer (Uşak 1 Eylül)

15.00 İskenderunspor-Düzce Cam Düzcespor (Kırıkhan İlçe)

- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

5 Mayıs Pazar:

14.00 Bitexen Adana İdmanyurduspor-Fenerbahçe Petrol Ofisi (Muharrem Gülergin Futbol Sahası)

14.00 Ataşehir Belediyespor-Hakkarigücüspor (İBB Esatpaşa)

14.00 Trabzonspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri)

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

14.00 Beşiktaş United Payment-Bitexen 1207 Antalyaspor (Halit Kıvanç)

14.00 Galatasaray Petrol Ofisi-ALG Spor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

14.00 Beylerbeyi-Wulfz Fatih Karagümrük (Beylerbeyi 75. Yıl)

14.00 Fatih Vatanspor-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor (Fatih Mimar Sinan)

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