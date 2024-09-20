Futbolda haftanın programı belli oldu!

Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'e 6. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Nesine 2. Lig'de 4, Nesine 3. Lig'de ise 3. hafta mücadeleleri yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

TRENDYOL SÜPER LİG



Bugün:

20.00 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK (Mersin)

Yarın:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Net Global Sivasspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

22 Eylül Pazar:

17.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Çaykur Didi)

17.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)

20.00 Beşiktaş-ikas Eyüpspor (Tüpraş)

23 Eylül Pazartesi:

20.00 Göztepe-Bellona Kayserispor (Gürsel Aksel)

20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)

TRENDYOL 1. LİG



Bugün:

20.00 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Manisa FK-Yeni Malatyaspor (Manisa 19 Mayıs)

Yarın:

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Gençlerbirliği (Pendik)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Boluspor (Diyarbakır)

19.00 MKE Ankaragücü-Sakaryaspor (Eryaman)

22 Eylül Pazar:

16.00 Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK (Aktepe)

16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Adanaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Teksüt Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor (Çorum Şehir)

23 Eylül Pazartesi:

20.00 Şanlıurfaspor-Fatih Karagümrük (11 Nisan)

24 Eylül Salı: (2. hafta erteleme müsabakası)

20.00 Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

NESİNE 2. LİG



Beyaz Grup

Yarın:

16.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-1461 Trabzon FK (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

16.00 Kepezspor-Afyonspor (Kepez Hasan Doğan)

16.30 İnegölspor-İskenderunspor (İnegöl İlçe)

22 Eylül Pazar:

16.00 GMG Kastamonuspor-Karaköprü Belediyespor (Gazi)

16.30 Tuzlaspor-Altay (Stadı henüz açıklanmadı)

16.30 Kırklarelispor-Altınordu (Kırklareli Atatürk)

19.00 Anagold 24Erzincanspor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (Erzincan 13 Şubat Şehir)

19.00 E Koleji Isparta 32 Spor-Sarıyer (Isparta Atatürk)

19.00 Fethiyespor-Batman Petrolspor (Fethiye İlçe)

Kırmızı Grup

Yarın:

16.30 Beyoğlu Yeni Çarşı-Ankara Demirspor (Maltepe Hasan Polat)

16.30 Bucaspor 1928-Diyarbekirspor (Yeni Buca)

16.30 Nazillispor-Menemen FK (Nazilli İlçe)

22 Eylül Pazar:

15.30 Artı Değer Vanspor FK-Çimentaş Elazığspor (Van Atatürk)

16.00 Serik Belediyespor-Giresunspor (Serik İsmail Oğan)

16.30 Belediye Derincespor-Motolux 68 Aksarayspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

19.00 Karaman FK-Arnavutköy Belediyesi SK (Yeni Karaman)

19.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Merkür Jet Erbaaspor (Mersin)

19.00 Karacabey Belediyespor-Somaspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

NESİNE 3. LİG



1. Grup

Yarın:

19.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Artvin Hopaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

22 Eylül Pazar:

15.30 Tokat Belediye Plevnespor-Kırşehir FK (Gaziosmanpaşa)

15.30 Muşspor-Belediye Kütahyaspor (Muş Şehir)

15.30 Kahramanmaraşspor-Kuşadasıspor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)

16.00 Düzce Cam Düzcespor-Bulvarspor (Düzce Şehir)

16.00 Anadolu Üniversitesi-Silifke Belediyespor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)

16.30 Ergene Velimeşespor-Bursaspor (Mustafa Kemal Atatürk)

16.30 Karşıyaka-23 Elazığ FK (Alsancak Mustafa Denizli)

2. Grup

Yarın:

16.30 Balıkesirspor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor (Balıkesir Atatürk)

22 Eylül Pazar:

15.30 Smart Holding AŞ Çayelispor-Amasyaspor FK (Çayeli İlçe)

15.30 Adıyaman FK-Türk Metal 1963 Spor (Kahta İlçe)

16.00 Nevşehir Belediyespor-Fatsa Belediyespor (Nevşehir Gazi)

16.00 Etimesgut Belediyespor-Silivrispor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

16.30 Beykoz İshaklıspor-Uşakspor (Alemdağ)

16.30 İnegöl Kafkasspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (İnegöl İlçe)

19.00 Tire 2021 FK-Muğlaspor (Tire-Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

3. Grup

Yarın:

16.30 1923 Mustafakemalpaşaspor-Çorluspor (Mustafa Kemalpaşa İlçe)

16.30 Küçükçekmece Sinopspor-Çankayaspor (Bolluca)

22 Eylül Pazar:

15.30 Bayburt Özel İdarespor-Osmaniyespor (Bayburt Genç Osman)

15.30 Viranşehir Belediyespor-Karabük İdmanyurdu (Viranşehir Bahçelievler)

16.00 Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-Pazarspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

16.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-52 Orduspor (Sorgun İlçe)

16.30 Ayvalıkgücü Belediyespor-Alanya 1221 (Ayvalık Hüsnü Uğural)

16.30 10 Numara Sportif Efeler 09 Spor-Aliağa Futbol (Didim Atatürk)

4. Grup

22 Eylül Pazar:

15.30 Sebat Gençlikspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.30 Mardin 1969 Spor-Bursa Nilüfer Futbol (Mardin 21 Kasım)

16.00 Niğde Belediyespor-Edirnespor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Futbol Sahası)

16.00 Kırıkkale FK-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Başpınar)

16.00 Zonguldak Kömürspor-Kolibri Ağrı 1970 Spor (Karaelmas K.Köksal)

16.30 Turgutluspor-Erciyes 38 Futbol (Mümin Özkasap)

16.30 Denizlispor-Polatlı 1926 Spor (Denizli Atatürk)

19.00 Orduspor 1967-Bergama Sportif Faaliyetler (Yeni Ordu)