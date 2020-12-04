Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de haftanın programı şöyle:
- Süper Lig
Bugün:
19.30 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)
Yarın:
13.30 Göztepe-Hes Kablo Kayserispor (Gürsel Aksel)
13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)
16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Türk Telekom)
6 Aralık Pazar:
13.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)
19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe (Denizli Atatürk)
7 Aralık Pazartesi:
19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)
- TFF 1. Lig
Bugün:
16.00 Tuzlaspor-İstanbulspor (Vefa)
19.00 Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)
Yarın:
13.30 Giresunspor-Eskişehir (Giresun Atatürk)
16.00 Beypiliç Boluspor-Altay (Atatürk)
16.00 Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Menemen İlçe)
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Yılport Samsunspor (Samsun Atatürk)
6 Aralık Pazar:
16.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü (Aziz Kocaoğlu)
19.00 Adana Demirspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)
Not: Ankaraspor-Adanaspor karşılaşması, konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.