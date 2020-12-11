Futbolda haftanın programı

AA 11 Aralık 2020 Cuma 09:45 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 09:45

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

- Süper Lig

Bugün:

19.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor (Recep Tayyip Erdoğan)

Yarın:

13.30 Atakaş Hatayspor-Fatih Karagümrük (Antakya Atatürk)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

19.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

19.00 Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor (Ülker)

13 Aralık Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)

14 Aralık Pazartesi:

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)

- TFF 1. Lig

Yarın:

16.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Bursaspor-Yılport Samsunspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

13 Aralık Pazar:

13.30 Altınordu-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

13.30 Beypiliç Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Adanaspor-Altay (5 Ocak Fatih Terim)

16.00 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Vefa)

19.00 Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk)

14 Aralık Pazartesi:

16.00 Menemenspor-İstanbulspor (Menemen İlçe)

19.00 Ankaraspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Osmanlı)

- Misli.com 2. Lig

Beyaz Grup

Yarın:

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Afjet Afyonspor (Ortahisar Yavuz Selim)

13 Aralık Pazar:

13.00 Sancaktepe FK-Ankara Demirspor (15 Temmuz)

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ergene Velimeşespor (Diyarbakır)

13.00 Kahramanmaraşspor-Niğde Anadolu FK (12 Şubat)

13.00 Anagold 24Erzincanspor-İnegölspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

13.00 Şanlıurfaspor-Kocaelispor (Şanlıurfa GAP)

13.00 Uşakspor-Çorum FK (Uşak 1 Eylül)

13.00 Hacettepe-Manisa FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.00 Zonguldak Kömürspor-Sarıyer (Devrek İlçe)

Kırmızı Grup

13 Aralık Pazar:

12.00 Vanspor FK-Turgutluspor (Van Atatürk)

13.00 Pazarspor-Kardemir Karabükspor (Pazar İlçe)

13.00 Sakaryaspor-Serik Belediyespor (Yeni Sakarya Atatürk)

13.00 Karacabey Belediyespor-Bayburt Özel İdare (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

13.00 Bodrumspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Bodrum İlçe)

13.00 Kırşehir Belediyespor-Pendikspor (Kırşehir Ahi)

13.00 Mamak FK-Sivas Belediyespor (Çubuk İlçe)

13.00 Eyüpspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Eyüp)

13.00 Kırklarelispor-Etimesgut Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

Not: Tarsus İdmanyurdu-GMG Kastamonuspor maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.