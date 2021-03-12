Futbolda haftanın programı

AA 12 Mart 2021 Cuma 09:30 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 09:30

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

- Süper Lig

Bugün:

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

Yarın:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük (Yeni 4 Eylül)

16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

14 Mart Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe (Eryaman)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor (Kalyon)

19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)

15 Mart Pazartesi:

19.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

- TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 GZT Giresunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Çotanaklar Spor Kompleksi)

Yarın:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Eskişehirspor (Aktepe)

16.00 Beypiliç Boluspor-Akhisarspor (Bolu Atatürk)

19.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

14 Mart Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Altay (Balıkesir Atatürk)

16.00 Menemenspor-Adanaspor (Menemen İlçe)

19.00 Bursaspor-Ankaraspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

15 Mart Pazartesi:

19.00 Altınordu-Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

- Misli.com 2. Lig

Beyaz Grup

14 Mart Pazar:

13.00 Zonguldak Kömürspor-Hekimoğlu Trabzon (Devrek İlçe)

14.00 Hacettepe-Şanlıurfaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 İnegölspor-Niğde Anadolu (İnegöl İlçe)

14.00 Afjet Afyonspor-Ergene Velimeşespor (Zafer)

14.00 Kocaelispor-Ankara Demirspor (Kocaeli)

14.00 Çorum-Sancaktepe (Çorum Şehir)

14.00 Manisa-Amed Sportif Faaliyetler (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

14.00 Sarıyer-Kahramanmaraşspor (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 Gümüşhanespor-Anagold 24Erzincanspor (Gümüşhane Yenişehir)

Kırmızı Grup

14 Mart Pazar:

14.00 Turgutluspor-Etimesgut Belediyespor (Turgutlu 7 Eylül)

14.00 Kardemir Karabükspor-GMG Kastamonuspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

14.00 Serik Belediyespor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Serik İsmail Oğan)

14.00 Bayburt Özel İdare-Eyüpspor (Bayburt Genç Osman)

14.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Tarsus İdmanyurdu (Elazığ Doğukent)

14.00 Pendikspor-Kırklarelispor (Pendik)

14.00 Mamak-Vanspor (Çubuk İlçe)

14.00 Kırşehir Belediyespor-Pazarspor (Kırşehir Ahi)

14.00 Bodrumspor-Sakaryaspor (Bodrum İlçe)

14.00 Sivas Belediyespor-Karacabey Belediyespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

- Misli.com 3. Lig



4. Grup

21. Hafta

Yarın:

14.00 Sultanbeyli Belediyespor-Kozanspor (Sultanbeyli Gölet Futbol)