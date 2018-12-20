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Futbolda kurallar değişiyor! 3 radikal karar

2018 Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda denenen yeni kurallarda futbolcular bundan böyle kendilerin en yakın çizgiden oyun alanını terk edecekler...

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Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen 2018 Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda önemli değişiklikler yaşanıyor. Kalecinin aut atışında top ceza sahasını terk etmeden oyuncuların dokunmadığı kural tarih oluyor. Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda denenen yeni kurala göre; futbolcular aut atışı sırasında yine ceza sahasında durabilecek ancak artık ceza sahasını terk etmeden topa müdahale edebilecek.

Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda oyundan alınan futbolcularla ilgili çok önemli bir değişikliğe gidiliyor. Yeni kurala göre oyuncular kendilerine en yakın yerden sahayı terk edecek. Böylece zaman kaybının da önüne geçilecek.

Disiplin yönetmeliğinde de radikal değişikliklere gidiliyor. Daha önce kırmızı kart gören bir futbolcu aynı turnuvanın veya organizasyonun maçında cezasını çekiyordu. Yeni düzenlemeye göre kırmızı kart gören oyuncu takımının bir sonraki maçında oynamayacak.

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