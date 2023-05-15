Futbolda tüm liglerde haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde hafta içi oynanacak maçların program şöyle:

SPOR TOTO SÜPER LİG

Yarın:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Sivas 4 Eylül)

20.00 Corendon Alanyaspor-Arabam.com Konyaspor (Kırbıyık Holding)

20.00 İstanbulspor-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)





17 Mayıs Çarşamba:

17.00 Medipol Başakşehir-HangiKredi Ümraniyespor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Vodafone Park)





18 Mayıs Perşembe:

20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)





SPOR TOTO 1. LİG

Yarın:

17.00 Yılport Samsunspor-Bodrumspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

17.00 Dyorex Boluspor-Eyüpspor (Bolu Atatürk)

17.00 Tuzlaspor-Manisa FK (Sancaktepe 15 Temmuz)

17.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

17.00 Gençlerbirliği-Sakaryaspor (Eryaman)

17.00 Pendikspor-Beyçimento Bandırmaspor (Pendik)

17.00 Altınordu-Erzurumspor FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)





TFF 2. LİG

Kırmızı Grup

Yarın:

15.00 Serik Belediyespor-Teco Karacabey Belediyespor (Serik İsmail Oğan)

15.00 Kırşehir FK-Etimesgut Belediyespor (Kırşehir Ahi)

15.00 Kocaelispor-GMG Kastamonuspor (Kocaeli)

15.00 Weecoins Kırklarelispor-Ankara Demirspor (Kırklareli Atatürk)

15.00 Baynet İnşaat Balıkesirspor-Zonguldak Kömürspor (Balıkesir Atatürk)

15.00 AFC Kablo Kanalları Uşakspor-Bitexen Vanspor FK (Uşak 1 Eylül)

15.00 Bucaspor 1928-İskenderunpor (Yeni Buca)

15.00 Fethiyespor-1461 Trabzon FK (Fethiye İlçe)





Beyaz Grup

Yarın:

15.00 Ankaraspor-İnegölspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Esenler Erokspor-Anagold 24Erzincanspor (Esenler Erok)

15.00 Amed Sportif Faaliyetler-Düzce Cam Düzcespor (Diyarbakır)

15.00 Sivas Belediyespor-Menemen FK (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

15.00 Çorum FK-Isparta 32 (Çorum Şehir)

15.00 Batman Petrolspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Batman)

15.00 Hes İlaç Afyonspor-Şanlıurfaspor (Zafer)

15.00 Bursaspor-Somaspor (Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ev sahibi takım seyircisiz)





TFF 3. LİG

1. Grup

Yarın:

15.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Nevşehir Belediyespor (Faruk Çelik)

15.00 1954 Kelkit Belediyespor-Exenpay Mersin İdmanyurdu (Kelkit İlçe)

15.00 BC Group Ağrı 1970-Edirnespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

15.00 Amasyaspor FK-İDAŞ Çatalcaspor (12 Haziran)

15.00 GEMA Polimer Şile Yıldızspor-1922 Konyaspor (Şile)

15.00 Hacettepe 1945-Belediye Derincespor (Çubuk İlçe)

15.00 Eskişehirspor-Entegre Solar Elazığspor (Eskişehir Yeni)

15.00 Karşıyaka-Belediye Kütahyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

15.00 Yomraspor-52 Orduspor FK (Yomra İlçe)





2. Grup

Yarın:

15.00 23 Elazığ FK-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Elazığ Doğukent)

15.00 Darıca Gençlerbirliği-Kuşadasıspor (Darıca İlçe)

15.00 Turgutluspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Turgutlu 7 Eylül)

15.00 Orduspor 1967-Bayrampaşaspor (Yeni Ordu)

15.00 Alagöz Holding Igdır FK-Karaman FK (Iğdır Şehir)

15.00 Kınay Bulvarspor-Amberçay Eynesil Belediyespor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

15.00 Armoni Alanya Kestelspor-Ergene Velimeşespor (Alanya Milli Egemenlik)





3. GRUP



Yarın:

15.00 Merkür Holding Erbaaspor-68 Akhisar Belediyespor (Erbaa İlçe)

15.00 Efeler 09 Futbol-Fatsa Belediyespor (Adnan Menderes)

15.00 Bitexen Sapanca Gençlikspor-Güneş Holding Çankaya FK (Sapanca Atatürk)

15.00 Siirt İl Özel İdaresi-Muş 1984 Muşspor (Siirt Atatürk)

15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetleri-Bergama Belediyespor (Beyoğlu)

15.00 Akhisarspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Spor Toto Akhisar)

15.00 Bursa Yıldırımspor-Artvin Hopaspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)