Futbolda tüm liglerde haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde hafta içi oynanacak maçların program şöyle:
Yarın:
17.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Sivas 4 Eylül)
20.00 Corendon Alanyaspor-Arabam.com Konyaspor (Kırbıyık Holding)
20.00 İstanbulspor-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)
17 Mayıs Çarşamba:
17.00 Medipol Başakşehir-HangiKredi Ümraniyespor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Vodafone Park)
18 Mayıs Perşembe:
20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
Yarın:
17.00 Yılport Samsunspor-Bodrumspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
17.00 Dyorex Boluspor-Eyüpspor (Bolu Atatürk)
17.00 Tuzlaspor-Manisa FK (Sancaktepe 15 Temmuz)
17.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)
17.00 Gençlerbirliği-Sakaryaspor (Eryaman)
17.00 Pendikspor-Beyçimento Bandırmaspor (Pendik)
17.00 Altınordu-Erzurumspor FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)
Kırmızı Grup
Yarın:
15.00 Serik Belediyespor-Teco Karacabey Belediyespor (Serik İsmail Oğan)
15.00 Kırşehir FK-Etimesgut Belediyespor (Kırşehir Ahi)
15.00 Kocaelispor-GMG Kastamonuspor (Kocaeli)
15.00 Weecoins Kırklarelispor-Ankara Demirspor (Kırklareli Atatürk)
15.00 Baynet İnşaat Balıkesirspor-Zonguldak Kömürspor (Balıkesir Atatürk)
15.00 AFC Kablo Kanalları Uşakspor-Bitexen Vanspor FK (Uşak 1 Eylül)
15.00 Bucaspor 1928-İskenderunpor (Yeni Buca)
15.00 Fethiyespor-1461 Trabzon FK (Fethiye İlçe)
Beyaz Grup
Yarın:
15.00 Ankaraspor-İnegölspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Esenler Erokspor-Anagold 24Erzincanspor (Esenler Erok)
15.00 Amed Sportif Faaliyetler-Düzce Cam Düzcespor (Diyarbakır)
15.00 Sivas Belediyespor-Menemen FK (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)
15.00 Çorum FK-Isparta 32 (Çorum Şehir)
15.00 Batman Petrolspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Batman)
15.00 Hes İlaç Afyonspor-Şanlıurfaspor (Zafer)
15.00 Bursaspor-Somaspor (Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ev sahibi takım seyircisiz)
1. Grup
Yarın:
15.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Nevşehir Belediyespor (Faruk Çelik)
15.00 1954 Kelkit Belediyespor-Exenpay Mersin İdmanyurdu (Kelkit İlçe)
15.00 BC Group Ağrı 1970-Edirnespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
15.00 Amasyaspor FK-İDAŞ Çatalcaspor (12 Haziran)
15.00 GEMA Polimer Şile Yıldızspor-1922 Konyaspor (Şile)
15.00 Hacettepe 1945-Belediye Derincespor (Çubuk İlçe)
15.00 Eskişehirspor-Entegre Solar Elazığspor (Eskişehir Yeni)
15.00 Karşıyaka-Belediye Kütahyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
15.00 Yomraspor-52 Orduspor FK (Yomra İlçe)
2. Grup
Yarın:
15.00 23 Elazığ FK-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Elazığ Doğukent)
15.00 Darıca Gençlerbirliği-Kuşadasıspor (Darıca İlçe)
15.00 Turgutluspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Turgutlu 7 Eylül)
15.00 Orduspor 1967-Bayrampaşaspor (Yeni Ordu)
15.00 Alagöz Holding Igdır FK-Karaman FK (Iğdır Şehir)
15.00 Kınay Bulvarspor-Amberçay Eynesil Belediyespor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)
15.00 Armoni Alanya Kestelspor-Ergene Velimeşespor (Alanya Milli Egemenlik)
3. GRUP
Yarın:
15.00 Merkür Holding Erbaaspor-68 Akhisar Belediyespor (Erbaa İlçe)
15.00 Efeler 09 Futbol-Fatsa Belediyespor (Adnan Menderes)
15.00 Bitexen Sapanca Gençlikspor-Güneş Holding Çankaya FK (Sapanca Atatürk)
15.00 Siirt İl Özel İdaresi-Muş 1984 Muşspor (Siirt Atatürk)
15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetleri-Bergama Belediyespor (Beyoğlu)
15.00 Akhisarspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Spor Toto Akhisar)
15.00 Bursa Yıldırımspor-Artvin Hopaspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)