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Spor

Futbolun koronavirüs kaybı 4 milyar Euro

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında futbol maçlarının oynanmamasından dolayı İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1'deki kulüplerin toplam kaybı 4 milyar Euro. En büyük gelir kaybını ise 1 milyar 250 milyon Euro ile Premier Lig yaşayacak.

IHA19 Mart 2020 Perşembe 11:30 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 11:30
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Korona virüs salgını nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde spor faaliyetleri durdu. En çok izlenen spor dalı olan futbol da en çok etkilenen şeylerin başına geliyor. KPMG Football Benchmark ekibi, dünyanın en çok izlenen beş büyük liginin (İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1) korona virüs nedeniyle ekonomik kaybını araştırdı. Maç günü, yayın ve ticari gelirden mahrum kalacak olan beş büyük ligdeki kulüplerin toplam kaybı 4 milyar Euro’ya kadar çıkıyor.

541 karşılaşmanın durumu belirsiz

5 büyük lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde 541 karşılaşmanın durumu belirsizliğini koruyor. Bu ligler arasında en büyük gelir kaybını ise İngiltere Premier Lig yaşayacak. Dünyanın en çok izlenen liginin tahmini gelir kaybının 1 milyar 150 milyon Euro ile 1 milyar 250 milyon Euro arasında olması bekleniyor. La Liga’da 800-950 milyon Euro, Bundesliga’da 650-750 milyon Euro, Serie A’da 550-650 milyon Euro, Ligue 1 de ise 300-400 milyon Euro arasında bir kaybın olacağı tahmin ediliyor.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında futbol maçlarının oynanmamasından dolayı İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1’deki kulüplerin toplam kaybı 4 milyar Euro. En büyük gelir kaybını ise 1 milyar 250 milyon Euro ile Premier Lig yaşayacak.

Korona haberi sunuyordu... Canlı yayında bayıldı

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