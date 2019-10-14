‘Futbolu bilenler yönetecek’
KARTAL’IN başkan adaylarından İsmail Ünal, Beşiktaşlı Sporcular Sosyal Dayanışma Derneğini ziyaret ederek, hedefleriyle ilgili bilgi verdi.
- Star Spor
Ünal, “Beşiktaş’ın iç yapısını iyi bilen, borçları azaltmak için üretken olabilecek bir yönetim şeklinin benimsenmesi gerekmektedir. Eski efsane futbolcular bu işin uzmanı olarak devreye girerse bundan sonra menajer oyunları, pahalı ve yanlış transferler biter. Altyapıdan yetişen oyuncuları hem A takıma yükseltmek hem de satarak kulübe gelir sağlanmak açısından bunlar hayati değerdedir. Beşiktaş, bunlar yapıldığı takdirde kurtulur” dedi.
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