‘Futbolu bilenler yönetecek’

Ünal, “Beşiktaş’ın iç yapısını iyi bilen, borçları azaltmak için üretken olabilecek bir yönetim şeklinin benimsenmesi gerekmektedir. Eski efsane futbolcular bu işin uzmanı olarak devreye girerse bundan sonra menajer oyunları, pahalı ve yanlış transferler biter. Altyapıdan yetişen oyuncuları hem A takıma yükseltmek hem de satarak kulübe gelir sağlanmak açısından bunlar hayati değerdedir. Beşiktaş, bunlar yapıldığı takdirde kurtulur” dedi.