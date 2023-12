Futgolfte 2023 sezonu Çukurova Isı The Grand Final ile sona eriyor

Futgolfün dünyadaki çatı kuruluşu olan FIFG tarafından (Federation for International FootGolf) 500 puanlık olarak belirlenen ve 15 farklı ülkeden yaklaşık 250 yakın oyuncunun katılacağı turnuva, aynı zamanda futgolf sporunun dünya genelinde en prestijli ve kaliteli turnuvalarından biri olma özelliğini taşıyor.

Eski dünya şampiyonlarının da mücadele edeceği ve bir diğer adı da 'Turkish Open' olan turnuva, 14-17 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenecek.

2023 YILININ ŞAMPİYONLARI BELLİ OLUYOR



2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'da, Kulüpler Ligi ve Bireysel Klasman Sıralaması şampiyonları da bu turnuva ile belli olacak. Şampiyonanın dereceye giren isimlerine ve birincilerine, 16 Aralık Cumartesi günü yapılacak ödül töreniyle kupa ve madalyaları takdim edilecek.

SPONSOR DESTEKLERİYLE FUTGOLF TARİHİNDE ÇIĞIR AÇILDI



2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın son etabı olan The Grand Final'a (Turkish Open) birçok sponsor desteği verilirken, Türkiye Futgolf Gençlik Derneği tarafından yapılan çalışmalarla medya ve sponsorluk alanlarında futgolf tarihinde çığır açıldı. Dünya genelinde, gelişmekte olan futgolf sporuna örnek teşkil edecek çalışmaların ardından, Çukurova Isı firması turnuvanın isim sponsoru olarak belirlendi. Makhill Taşımacılık, Ekotek, limitliadet.com, Dalsan A.Ş, Otto Nuts, Lig Radyo, Renk Matbaa, Booktoworld ve Cullinan Links de bu önemli turnuvanın sponsorları arasında yer alıyor.

Antalya'nın Belek ilçesindeki Çukurova Isı The Grand Final organizasyonu kapsamında ayrıca; Ekotek Pairs Cup (çiftli oyun), limitliadet.com Hole In One Challenge (tek atışta futgolf deliğine topu sokma) ve Makhill Taşımacılık ChipShot Challenge (ayakla basket atma) gibi eğlenceli yarışmalar da düzenlenecek.