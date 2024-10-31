Futgolf'te 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi son eleme turnuvası

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) tarafından yürütülen Türkiye'deki futgolf faaliyetleri, tüm hızıyla devam ediyor. FGSD, Aralık ayında Antalya'nın Belek ilçesinde 20 ülkeden yaklaşık 500 futgolf oyuncusunu 2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası'nda ağırlamaya hazırlanıyor. Bu turnuva, geniş katılım sayısı nedeniyle Avrupa futgolfünde de bir ilk olma özelliği taşıyor.

Futgolfün dünyadaki çatı kuruluşu olan FIFG (Federation for International FootGolf) tarafından organize edilecek 2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası, 7-14 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlenecek ve turnuva, TRT SPOR ve TRT SPOR Yıldız kanallarından yayınlanacak.

TÜRKİYE KARMASI, İSTANBUL'DAKİ KEMER COUNTRY CLUB CUP'TA BELLİ OLACAK

2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası öncesi, 2024 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın sekizince ve son etabı, 1-3 Kasım 2024 tarihlerinde İstanbul'daki Kemer Country Club'ta, 100'e yakın oyuncunun katılımıyla düzenlenecek. Kemer Country Club Cup turnuvası sonunda ise 2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye Karması'nın oyuncuları belli olacak.

Kemer Country Club Cup'ta, ayrıca APINOX Kulüpler Ligi şampiyonu ve Futgolf Türkiye Kupası şampiyonu da belli olacak.

SPONSORLARDAN FUTGOLFE ÖNEMLİ DESTEK

Turkish Open 2024'e tam 10 adet sponsoru bulunuyor. Acıbadem Sports, Kemer Country Club, APINOX, Braunshop.com.tr, Çizmeci Time, Lig Radyo, Netship, Phomo ve Renk Matbaa turnuvanın destekçileri olarak yer alacak.