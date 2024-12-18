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Spor

Futsal A Millî Takımı 2026 Avrupa Şampiyonası için ETÜ'de parkeye çıktı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ev sahipliğinde düzenlenen UEFA 2026 Avrupa Futsal Şampiyonası grup maçında A Milli Takımı ilk maçında Polonya ile karşılaştı.

IHA18 Aralık 2024 Çarşamba 09:55 - Güncelleme:
Futsal A Millî Takımı 2026 Avrupa Şampiyonası için ETÜ'de parkeye çıktı
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Slovenya, Moldova ve Polonya ile birlikte 3. Grupta yer alan A Milli Takımımız 2026 Avrupa Şampiyonası grup elemeleri ilk maçında Polonya ile ETÜ Spor Salonunda parkeye çıktı.

Müsabakayı Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Erzurum Baro Başkanı Av. Mesut Öner, öğrencileriler ve çok sayıda vatandaş mücadeleyi heyecanla takip etti.

Erzurumluların yoğun ilgi gösterdiği müsabakada A Milli Takımımız 4-1'lik skorla mağlup oldu.

Maçın ardından konuşan Rektör Çakmak, böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük memnuniyet yaşadıklarını ifade ederek: "Uzun zamandır bu müsabaka için hazırlık yapıyoruz. UEFA'nın organize ettiği bir müsabakaya ev sahipliği yapabilmenin kriterleri oldukça ağırdı. Fakat Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerimizden Doç. Dr. Murat Turan'ın önderliğinde ilgili tüm personelimiz bu iş için özveriyle çalışarak hazırlıkları tamamladı. Hemşerilerimizin yoğun ilgi gösterdiği müsabakadan galibiyetle ayrılmayı çok istedik ama mağlubiyet de sporun doğasında var. Bu vesileyle Litvanya ve Letonya ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 Avrupa Futsal Şampiyonası'nda A Milli Takımımıza yürekten başarılar diliyor, organizasyonun üniversitemiz ev sahipliğinde başarıyla düzenlenmesinde emeği geçen tüm personelimize yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

  • Futsal A Millî Takımı
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