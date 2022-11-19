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  • Füze krizinin ardından Dünya Kupası'na F-16 eşliğinde gittiler
Spor

Füze krizinin ardından Dünya Kupası'na F-16 eşliğinde gittiler

Polonya'nın Ukrayna sınırındaki bir köye roket düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, bu olay bölgede tansiyon yükselmişti. Katar 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Polonya Milli Takımı, Katar'a özel önlemlerle gitti. Milli takımın uçağına sınır boyunca F-16'lar eşlik etti.

19 Kasım 2022 Cumartesi 07:36 - Güncelleme:
Füze krizinin ardından Dünya Kupası'na F-16 eşliğinde gittiler
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Salı akşamı Polonya'nın Ukrayna sınırındaki bir köye roket düşmesi üzerine iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bölgede tansiyon yükselmişti.

Ukrayna, füzeyi Rusya'nın attığını iddia ederek NATO'yu harekete geçmeye davet etmiş, ABD ve NATO Genel Sekreteri ise Rusya'dan kaynaklı kasıtlı bir saldırı olmadığı yönünde açıklama yapmıştı.

POLONYA MİLLİ TAKIMI'NA F-16'LAR EŞLİK ETTİ

Gergin geçen günlerin ardından Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılmak için yola çıkan Polonya Milli Takımı'nı taşıyan uçağa, Ukrayna sınırı boyunca F-16'ların eşlik etmesi dikkat çekti.

"TOP BİZİ BİRBİRİMİZE BAĞLAR"

Polonya Milli Takımı'na eşlik eden F-16'lardan birinin kokpitinde milli takımın sloganı olan 'Laczy nas pilka' yani 'Top bizi birbirimize bağlar' yazılı kağıt da yer aldı.

  • Polonya Milli Takımı
  • F-16
  • Katar

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