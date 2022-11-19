Füze krizinin ardından Dünya Kupası'na F-16 eşliğinde gittiler

Salı akşamı Polonya'nın Ukrayna sınırındaki bir köye roket düşmesi üzerine iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bölgede tansiyon yükselmişti.
Ukrayna, füzeyi Rusya'nın attığını iddia ederek NATO'yu harekete geçmeye davet etmiş, ABD ve NATO Genel Sekreteri ise Rusya'dan kaynaklı kasıtlı bir saldırı olmadığı yönünde açıklama yapmıştı.
Gergin geçen günlerin ardından Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılmak için yola çıkan Polonya Milli Takımı'nı taşıyan uçağa, Ukrayna sınırı boyunca F-16'ların eşlik etmesi dikkat çekti.
Polonya Milli Takımı'na eşlik eden F-16'lardan birinin kokpitinde milli takımın sloganı olan 'Laczy nas pilka' yani 'Top bizi birbirimize bağlar' yazılı kağıt da yer aldı.