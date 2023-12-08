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Spor

Galatasaray, 3 puanı 3 golle aldı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Yukatel Adana Demirspor'u 3-1 yenerek, çıkışını sürdürdü.

AA8 Aralık 2023 Cuma 23:43 - Güncelleme:
Galatasaray, 3 puanı 3 golle aldı
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Galatasaray, Adana Demirspor'u Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin penaltıdan attığı gollerle 3-1 mağlup etti. Maçta Adana Demirspor'un tek golünü penaltıdan Mbaye Niang kaydetti.

Galatasaraylı futbolcular, maçın ardından galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı. Galibiyet "üçlü"sünü Mauro Icardi çektirdi.

Bu sonuçla puanını 40'a çıkartan Galatasaray, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

SON 3 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 3 maçı kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlattı.

Bu sezon ligde yakaladığı 10 maçlık galibiyet serisi 12. haftada Atakaş Hatayspor karşısında yaşanan mağlubiyetle sona eren sarı-kırmızılı takım, sonraki üç maçında ise Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor ve Yukatel Adana Demirspor'u yenerek yeni bir galibiyet serisine imza attı.

KOPENHAG MAÇI ÖNCESİ MORAL BULDU

Galatasaray, Adana Demirspor karşısında elde ettiği galibiyetle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile yapacağı kritik karşılaşma öncesinde moral buldu.

Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında 12 Aralık Salı günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde son 16 turuna yükselecek.

ICARDİ, LİGDEKİ GOL SAYISINI 12'YE ÇIKARDI

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Adana Demirspor karşısında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 12'ye çıkardı.

Arjantinli yıldız futbolcu, daha önceki lig maçlarında 11 kez topu filelerle buluşturdu.

Mauro Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında ise 5 gol attı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN 7. GOLÜ

Karşılaşmada Galatasaray'ın ikinci golü atan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlarda 7. kez ağları havalandırdı.

Milli futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında daha önce Süper Lig'de 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 3 olmak üzere toplam 6 gol attı.

Galatasaray'ın ilk golünü atan Sacha Boey ise bu sezon resmi maçlarda ikinci kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

MUSLERA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Uruguaylı kaleci, Adana Demirspor'un penaltı kazandığı pozisyonda yaptığı itirazdan dolayı sarı kart gördü.

Fernando Muslera, Galatasaray'ın Süper Lig'in 16. haftasında EMS Yapı Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

ADANA DEMİRSPOR KARŞISINDA EVİNDEKİ SON 10 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de Adana Demirspor'u konuk ettiği son 10 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Adana Demirspor, Galatasaray deplasmanda son galibiyetini 1981 yılında 2-0'lık skorla aldı.

ADANA DEMİRSPOR GALİBİYETİ UNUTTU

Adana Demirspor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta galibiyet elde edemedi.

Süper Lig'deki son galibiyetini 10. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde alan "Mavi Şimşekler" sonrasındaki 4 karşılaşmada 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.

Adana Demirspor ayrıca bu sezon deplasmanda galibiyete ulaşamadı. Akdeniz ekibi, dış sahada oynadığı 7 maçın 4'ünde berabere kalırken, 3'ünde mağlup oldu.

Bu arada maçı 45 bin 560 biletli seyircinin statta takip ettiği açıklandı.

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