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  • Galatasaray, hakem Meler'e yapılan saldırı nedeniyle Kulüpler Birliği'ni acil toplantıya davet etti
Spor

Galatasaray, hakem Meler'e yapılan saldırı nedeniyle Kulüpler Birliği'ni acil toplantıya davet etti

Galatasaray Kulübü, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısının ardından Kulüpler Birliği Vakfı'nı tek gündem maddesiyle acil toplantıya davet etti.

AA12 Aralık 2023 Salı 00:35 - Güncelleme:
Galatasaray, hakem Meler'e yapılan saldırı nedeniyle Kulüpler Birliği'ni acil toplantıya davet etti
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Sarı-kırmızılı kulüp internet sitesinden yaptığı açıklamada, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından yaşanan olaylar nedeniyle üzüntü içinde oldukları vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Halil Umut Meler başta olmak üzere tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu olayın sorumlularını en şiddetli şekilde kınıyoruz. Bu gece, Türk futbolunun tüm paydaşları için yaptıklarını gözden geçirme ve düşünme vaktidir. Geçmişte ne yaşanmış olursa olsun, hepimiz bugünden tezi yok bir araya gelmeli ve bir parçası olduğumuz sorunları çözmek için hareket etmeliyiz. Bu amaçla, geçmişte yaptığımız itidal çağrısını tekrar ediyor ve Kulüpler Birliği'nin 13 Aralık 2023 Çarşamba günü bu konuyu çözmek adına, tek gündem maddesiyle toplanmasını talep ediyoruz. Tüm futbol camiasına hatırlatmak isteriz ki; alınan hiçbir galibiyet ya da kazanılan hiçbir şampiyonluk, yaşanan en ufak acıdan daha kıymetli değildir."

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