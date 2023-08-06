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Spor

G. Saray teklifini yaptı! Paredes'ten cevap bekleniyor

Orta saha transferi için pek çok isimle görüşen Galatasaray'da öncelikli hedef Paredes. Arjantinli yıldız Paredes'e teklif sunan ve kulübü PSG ile anlaşma sağlayan sarı kırmızılı yönetim, sadece oyuncunun transfere 'evet' demesini bekliyor. İşte detaylar...

Fanatik6 Ağustos 2023 Pazar 09:36 - Güncelleme:
G. Saray teklifini yaptı! Paredes'ten cevap bekleniyor
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Galatasaray'da gözler orta saha transferine çevrilmiş durumda. Sarı kırmızılılar, bir an önce Lucas Torreira'nın yanına ideal ismi eklemek istiyor.

Bu süreçte Galatasaray; Fred, Tanguy Ndombele, Saul Niguez, Youssouf Fofana, Ryan Gravenberch gibi birçok önemli yıldızla ilgileniyor olsa da listenin ilk sırasındaki isim belli...

Galatasaray orta saha arayışında rotayı yeniden Leandro Paredes'e çevirdi. Sarı-Kırmızılılar, Mauro Icardi transferi sırasında çok iyi ilişkiler kurulan PSG ile Paredes'in bonservisi konusunda da mutabakat sağladı.

Galatasaray, 29 yaşındaki Arjantinli futbolcunun bonservisini 6 milyon Euro'yu 3 eşit taksitte ödeyerek alacak. Ancak transfere son noktanın konması için tecrübeli orta sahanın Galatasaray'a "Evet" demesi gerekiyor.

Sarı-Kırmızılı kulüp bu transfer sürecini ilk başlattığında yeşil ışık yakan Paredes'in, Avrupa'nın devlerinden teklif beklemesi, operasyonun bir türlü tamamlanmamasına yol açıyor. PSG cephesinde ise Paredes kesinlikle yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor ve oyuncu satış listesinde yer alıyor.

O İKİLİYİ İSTİYORLAR

Galatasaray cephesinde özellikle Torreira - Paredes ikilisinin orta sahaya ciddi anlamda seviye atlatacağı inancı hakim. Bu nedenle listede yer alan diğer oyuncularla görüşmeler belirli bir seviyeye gelmiş olsa da kulüp hâlâ Paredes'ten gelecek olumlu cevabı bekliyor.

Tarafların önümüzdeki hafta içerisinde bir görüşme daha yapacağı bildirildi. Paredes transferi için seferber olan sadece Galatasaray Yönetimi de değil.

ICARDI SONRASI İŞLER DEĞİŞTİ

Deneyimli futbolcunun hem vatandaşı hem de PSG'den arkadaşı olan Mauro Icardi de ikna turlarını sürdürüyor. Paredes'in, özellikle de Icardi'nin bonservisi alındıktan sonra Galatasaray'a daha sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Eğer anlaşma sağlanırsa, sarı kırmızılılar tecrübeli futbolcuya senelik 2.5 milyon Euro garanti ücret ödeyecek. İlk yıl için verilecek imza parasının da 1.5 milyon Euro civarında olması planlanıyor.

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