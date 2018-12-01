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Gabigol'e bu sefer de West Ham talip oldu

Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Gabigol için İngiliz devi West Ham United'in devreye girdiği iddia edildi.

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BREZİLYA ve İtalya basınında Gabigol iddiaları sürüyor. Tapusu İnter’de olan ve 2021’e kadar sözleşmesi bulunan Gabigol, kiralık gittiği Santos’ta iyi bir sezon geçirdi ve göz doldurdu. Yıldız golcüye, West Ham’ın da talip olduğu öne sürülüyor. 

(Aksam)

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