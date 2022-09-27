Gabriel Barbosa için Fenerbahçe açıklaması: Bu bir şaka olmalı

Yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Gabigol, bir kez daha Fenerbahçe başlıklı haberlere konu olmaya başladı.

Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilen Gabriel Barbosa'ya ilişkin Flamengo Başkan Yardımcısı Marco Braz açıklamalarda bulundu.

TNT Sports'ta yer alan habere göre "Gabigol'ü almak mı? Bu bir şaka olmalı. Serbest kalma maddesi 35 milyon euro" diyen Braz, "Türkler bu parayı veremez. Parasını veren dünya üzerindeki her kulüp teklif yapabilir, çünkü kontratlı oyuncumuz ama Gabriel'in oraya gitmeyeceğinden eminim. Bu bir şaka olmalı ve hadi ciddi şeylerden konuşalım. Flamengo'dan başka bir yere gidecek olursa, bu Fenerbahçe olmaz." dedi.

Braz, Gabigol'ün hayallerinden birinin Premier Lig'de oynamak olduğunu da sözlerine ekledi.