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Spor

Gabriel Heinze, Arsenal'de göreve başladı

Gabriel Heinze, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta'nın antrenör ekibine katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, 47 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcının 'hem oyunculuk hem de teknik direktörlük deneyiminin' takıma katkı sağlayacağı belirtildi.

AA8 Temmuz 2025 Salı 20:20 - Güncelleme:
Gabriel Heinze, Arsenal'de göreve başladı
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Gabriel Heinze, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta'nın antrenör ekibine katıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 47 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcının "hem oyunculuk hem de teknik direktörlük deneyiminin" takıma katkı sağlayacağı belirtildi.

Futbolculuk döneminde Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Olimpik Marsilya, Roma ve Sporting Lizbon gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynayan Heinze, 2014'te oyunculuk kariyerini ülkesinin takımı Newell's Old Boys'ta sonlandırmıştı.

Teknik direktörlük kariyerine Arjantin'in Godoy Cruz takımında başlayan Heinze, sırasıyla Argentinos Juniors, Velez Sarsfield, Atlanta United ve Newell's Old Boys'u çalıştırdı.

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