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Spor

Gabriel Heinze, Atlanta United ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Eski Arjantinli milli futbolcu Gabriel Heinze, ABD'nin Atlanta United takımında teknik direktörlük görevine getirildi.

AA19 Aralık 2020 Cumartesi 12:08 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 12:08
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Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Atlanta United'ın teknik direktörlüğüne, Gabriel Heinze getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 42 yaşındaki eski Arjantinli milli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Futbolculuk döneminde Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Olympique Marsilya, Roma, Sporting Lizbon gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynayan Heinze, teknik direktörlük kariyerinde ise ülkesinin Godoy Cruz, Argentinos Juniors ve Velez Sarsfield takımlarını çalıştırdı.

2018'de MLS şampiyonluğuna ulaşan Atlanta United, geçen sezon play-off'lara yükselememişti.

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